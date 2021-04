Rocío Carrasco ha llegado este viernes a los juzgados como querellada tras ser demandada por su ex, Antonio David Flores.

Se esperaba que Rocío Carrasco acudiera a declarar como querellada este viernes 30 de abril y así ha sido. La hija de Rocío Jurado ha llegado a primera hora de la mañana de la mano de su abogado, justo una semana después de que lo hiciera su ex, Antonio David Flores, como denunciante. El motivo no es otro que tratar de vislumbrar si Rocío ha cometido o no un delito por impagar la pensión de su hijo David desde hace tres años, cifra que ascendería, según Antonio David, en torno a 8.000 euros. Estas fechas demuestran que no coincidirán en un juzgado y que no compartirán tiempo y espacio como sucedió en el año 2017.

La denuncia por este presunto impago de la pensión alimentaria de su hijo menor, con el que vive desde 2016, está siendo estudiada por Verónica Caravantes, jueza del juzgado número 3 de Alcobendas, y puede estar penado con un año y medio de cárcel y el pago de una multa económica. El defensor de Antonio David mantiene que, según una sentencia emitida en 2016, David es «dependiente económicamente» y, además, sostiene que Rocío como querellada «ha mostrado apatía, desidia, negligencia y abulia respecto a sus obligaciones como madre, tanto afectivas como económicas».

Vídeo: Europa Press

Aunque no ha querido entrar en detalles a su llegada, sí que es cierto que lo ha hecho con un rostro mucho más relajado que en otras ocasiones. Además, ha agradecido a los periodistas tanto el apoyo dado durante la emisión del documental que ella protagoniza, como las felicitaciones por su cumpleaños. Un cambio de actitud que es más que evidente y que demuestra que tras contar su versión de todo lo acaecido en su vida durante los últimos 20 años, Rocío Carrasco está empezando a encontrar el sosiego en su vida. Ataviada de un look blanco y con su cabello suelto, Rocíito ha llegado a los juzgados serena y ante la atenta mirada de las cámaras y reporteros gráficos que allí se encontraban, una situación que se repetirá en su rutina, dado que es una de las personas más buscadas de nuestro país desde que se estrenara en televisión ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’.

El mismo hecho también ha llevado a Antonio David Flores a los juzgados. Hay que recordar que cuando el matrimonio se rompió en el año 2001, los hijos que tenían en común, Rocío y David, se quedaron con ella, quien le solicitó una pensión a Antonio David Flores, sin embargo, nunca fue abonada, según Rocíito. Por este motivo, ella también le interpuso una demanda solicitando la pensión alimenticia durante todos esos años, por la cual se le pide una fianza de 60.000 euros en concepto de la deuda que tiene contraída. Un juicio que todavía sigue pendiente de celebrarse.

El último episodio de Rocío Carrasco volvió a acaparar toda la atención de los espectadores, ya que en él narraba el durísimo enfrentamiento que vivió con su hija en el año 2012. A la espera de que Rocío Flores se explique y dé su versión sobre lo que tuvo lugar ese fatídico día, la audiencia está deseando escuchar a la joven para así entender en qué punto se encuentran madre e hija. Fue hace tan solo unos días cuando Rocíito insistió en que no estaba preparada para recuperar la relación con su hija, justificación que, por cierto, ella y otros rostros conocidos no alcanzaron a entender.