Con motivo de la tercera edición de ‘Sálvame Fashion Week’, Rocío Carrasco ha vuelto a subirse a una pasarela 30 años después de hacer sus primeros pinitos como modelo. Lo ha hecho muy ilusionada, ya que la moda es algo que le encanta desde que era pequeña. Lo que no imaginaba es que coincidiría en los platós de Telecinco con José Ortega Cano, al que no ve y con el que no se habla desde hace años. El torero ha acudido a las instalaciones de Mediaset para ver la colección de moda que ha preparado su mujer, Ana María Aldón. La madrileña, por su parte, formaba parte del elenco de colaboradores que han ejercido como maniquíes por un día y en el que se ha enfundado un diseño de María de Castro. No hay imágenes que recojan el reencuentro de quienes fueron dos de las personas más importantes en la vida de Rocío Jurado. Pero una cosa está clara: los dos sabían que iban a coincidir en espacio y en tiempo, así que han hecho todo lo posible para evitar un cara a cara que, finalmente, no se ha producido.

Vídeo: Redes sociales

El «no encuentro» entre Ortega Cano y Rocío Carrasco ha sido consecuencia de la meditada decisión -y voluntad- de ambos de no cruzarse el uno con el otro. Prueba de ello es que el diestro no quiso sentarse en primera fila para ver el trabajo de su pareja, evitando así cualquier posible maniobra por parte de la dirección para que compartiera plano con la madrileña.

Rocío Carrasco y Ortega Cano evitan un cara a cara en los platós de Telecinco

La verdad es que los responsables de la gala sabían perfectamente que la hija de ‘la más grande’ no deseaba bajo ningún concepto toparse con el que fue segundo marido de su madre. Por ello han colaborado para evitar posibles tensiones delante de las cámaras. Así, cuando ha terminado el desfile de Ana María Aldón, el torero ha abandonado las instalaciones de la cadena para regresar al domicilio que comparte con la andaluza en Madrid. Rocío Carrasco, por su parte, se disponía a vestirse cuando el matador entraba al plató… Los ritmos de cada cosa han permitido que sus deseos se hicieran realidad. No querían verse. Y así ha sido.

Cabe recordar que esta semana Ortega Cano se ha pronunciado sobre la apertura del museo de Rocío Jurado en el pueblo natal de la tonadillera. El próximo 1 de julio, el Museo Rocío Jurado abrirá sus puertas en Chipiona, Cádiz. Pero este acontecimiento, lejos de unir a los clanes Mohedano y Ortega solo ha servido para marcar aún más las diferencias entre ellos. «Todo el tema del porqué el museo no se ha abierto hasta ahora se aclara punto por punto en la segunda parte de la docuserie y con documentación”, ha apuntado Carrasco.