Una cita judicial clave que unirá a Rocío Carrasco y Fidel Albiac con su ex, Antonio David Flores, y la hija que tienen en común, Rocío Flores

El 23 de mayo de 2022 es una fecha clave desde este momento. Ese será el día en el que Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Antonio David Flores y Rocío Flores se vean las caras en los Juzgados de Alcobendas debido a un nuevo proceso legal que ha interpuesto la hija de Rocío Jurado contra su ex. Será en unos meses cuando los cuatro tengan que reencontrarse tras años sin verse las caras en directo. El motivo de este nuevo proceso judicial es debido a la demanda que ha interpuesto Rocío Carrasco contra el que fuera colaborador de televisión por vulnerar el Derecho al honor y a la intimidad por las declaraciones que él hizo en el año 2016. Fue entonces cuando Flores habló del enlace entre Rociíto y Fidel, que estaba a punto de producirse, y del duro momento que estaban atravesando los hijos que tienen en común, Rocío y David.

El 23 de mayo de 2022 llega esta cita judicial que reencontrará a madre e hija

Tal y como han adelantado durante la mañana de este martes en ‘El programa de AR’, la jueza que lleva el caso ha aceptado la causa y la petición de los dos testigos que ambas partes habían solicitado. Por este motivo, Fidel Albiac testificará a favor de su mujer, Rociíto; mientras que Rocío Flores lo hará a favor de su padre. Esto se traduce en que los cuatro tendrán que declarar el mismo día, lo que supondrá que se verán las caras. Un encuentro incómodo que llega tras unos meses tormentosos después de la docu-serie protagonizada por Rocío Carrasco bajo el nombre de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

Durante estos meses, Rociíto ha relatado los supuestos malos tratos de su ex y una supuesta brutal paliza que su hija le propició y que supuso un antes y un después en su relación. También del despido fulminante de Antonio David Flores de su puesto de trabajo o de la petición pública de Rocío Flores en ‘El programa de AR’ pidiendo a su madre que le cogiera el teléfono. Han sido momentos muy complicados para todos ellos que ahora se enfrentarán en los Juzgados de Alcobendas.

Rocío Carrasco le pide 120.000 a Antonio David Flores por vulnerar sus derechos

En esta causa, Rocío Carrasco pide 120.000 euros a Antonio David Flores por vulnerar los derechos mencionados anteriormente. Pero no es la única causa abierta actualmente, ya que después de que se archivara la que le interpuso a su ex por violencia de género, los jueces le explicaron en el auto que podría interponer acciones legales por lo civil. Y efectivamente así fue. La guerra entre ellos parece no terminar. Además, próximamente veremos la segunda parte de la docu-serie de Carrasco. En esta ocasión, ‘Bajo el nombre de Rocío’.