Rocío Carrasco ha entrado en directo en ‘Sálvame’ para contar más detalles sobre su fichaje en el programa y en qué consistirá su colaboración.

no ha especificado si estará de presentadora o colaboradora, pero sí ha revelado que está encantada de trabajar con compañeros como Jorge Javier Vázquez o Rocío Carrasco es el fichaje estrella de ‘Sálvame’. Eran muchas las incógnitas que sobrevolaban sobre qué iba a hacer en el espacio vespertino, pero este lunes ha respondido a varias de las preguntas sobre ello. Muy sosegada y con el paso más firme que nunca, Rociito ha explicado que está feliz con su nuevo trabajo. Eso sí,, pero sí ha revelado que está encantada de trabajar con compañeros como Carlota Corredera . Ellos la han apoyado durante la docuserie y quiere volver a la televisión estando cerca de ellos.

Por otro lado, Rocío Carrasco ha explicado que ‘Sálvame’ ha contribuido al daño mediático que ha recibido, pero «trabajar ahí será una terapia de choque para mí». Será este miércoles cuando está previsto que esté en el plató para contar en directo cuál será su papel en este formato y así lo ha anunciado ella misma a través de una llamada telefónica. La hija de Rocío Jurado está feliz y asegura que su única intención es la de «construir y no destruir», por lo que tiene claro a qué accederá y a qué no. Han recalcado que será pronto cuando empiece a trabajar, aunque no hay fecha todavía en el calendario. «Ni yo estoy preparada para ‘Sálvame’, ni ellos están preparados para mí, pero va a ser positivo para los dos».

Al fichar por el programa, hay más probabilidades de encontrarse en los estudios de Telecinco con rostros conocidos con los que no tiene relación. Entre ellos, Rosa Benito, Alessandro Lequio o Ana Rosa Quintana, a los que sin reparo alguno «saludará». También ha aclarado que no vetará a Lydia Lozano, ya que no quiere mal rollo con nadie. Pero y ¿y si se encontrara a su hija? No ha querido entrar en guerras y ni avivar ninguna polémica, prueba de ello, que tan solo haya puntualizado que «las cosas aporten y no resten»