La hija de Rocío Jurado echa la culpa a su hija del distanciamiento entre ambas.

Un miércoles más, Rocío Carrasco ha ofrecido nuevos testimonios sobre su vida en una nueva entrega de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Bajo el título ‘Miedo’, el último episodio de su documental acoge el relato de la hija de Rocío Jurado sobre situaciones que sucedieron entre junio de 2006 y julio de 2012. Entre ellos, destacan la apertura del testamento tras el fallecimiento de la cantante, el grave accidente de tráfico de José Ortega Cano que provocó el fallecimiento de un conductor o «los cambios» en la personalidad de su hija, Rocío Flores, de cuya transformación desde la niñez hasta la infancia habla con dureza.

La hija de la chipionera ha contado que su hija empezó a «increparme» siendo aún muy pequeña. Tras la muerte de su madre a causa de un cáncer de páncreas su vida dio un giro radical. Después de perder a su progenitora, necesitó un tiempo de duelo. «Me tomo un tiempo por la muerte de mi madre, pero me doy cuenta de que no estoy bien. La muerte mi madre es ley de vida, pero me encuentro con situación anti natura». Según ella, Antonio David «se aprovecha» de la situación.

Después de ese tiempo en el que estuvo alejada de sus hijos se produce la lectura del testamento de la artista, y esta no dejó nada a sus nietos. Una decisión de la que Carrasco habla así: «Considera que no debe de dejárselo». E indica que su hija, «por no tener de su abuela no tiene ni a la que parió a su abuela y no lo tiene porque lo ha decidido ella».