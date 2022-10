Rocío Carrasco se ha sentado en el plató de ‘En el nombre de Rocío’, donde este lunes 10 de octubre se emiten dos nuevos episodios la serie documental. La hija de Rocío Jurado ha respondido a la entrevista que José Ortega Cano ha concedido a ‘El programa de AR’. Aunque antes de esta intervención podíamos escuchar sus primeras reacciones a las palabras del diestro, ahora ha querido hablar largo y tendido sobre algunas de las declaraciones más polémicas del diestro. Rocío Carrasco confiesa que siente «vergüenza» al ver las imágenes de Ortega en las que se dirige a Ana María Aldón con un particular mensaje de amor: «Mi semen es de fuerza, vamos a por la niña».

Según la empresaria, el diestro tiene cierta «obsesión» con el tema de la virilidad masculina. Algo de lo que ha querido pronunciarse de nuevo: «Le puedo recordar a Ortega Cano una cosa. ¿Tú te acuerdas cuando tú eras el que le hacía sufrir y le decías que no te podía dar hijos porque tenía la edad de tu madre? Eso de la virilidad ya me suena. Si a ti te dicen que le mandes un mensaje de amor a tu mujer y le dices eso, para decir eso, cállate. Ten respeto por las mujeres que tienes al lado, por las mujeres, que no las has respetado. Tienes una obsesión muy mala con la virilidad. La virilidad no es la fuerza de tu semén, la virilidad es el amor y el respeto por las mujeres», ha dicho Rocío Carrasco.

La hija de Rocío Jurado asegura que Ana Rosa «se ha quedado muda» tras estas declaraciones del torero. Rocío Carrasco también ha hablado sobre las acciones legales que el diestro anunció contra ella. Unas acciones legales que todavía no se han efectuado: «Si no inicias tú el procedimiento, lo voy a iniciar yo. Presentando en el juzgado todo lo que tengo. Incluso los manuscritos de mi madre. Él ha dicho que ha dado órdenes a su equipo de abogados para que inicie el proceso cuando vea pertinente. Digo yo que cuando se acabe la serie documental ya tendrán bastante contenido», ha anunciado.

También ha querido responder a las palabras en las que Ortega Cano asegura que Rocío Carrasco está asesorada por su marido, Fidel Albiac: «Tengo ganas de explicar una cosa. Cuando el señor Ortega Cano dice que estoy asesorada por mi marido. Yo estoy asesorada por un penalista, y de esta, el que es mi marido, que te ha sacado muchas y te ha evitado muchas, esta no te la evita. Mi marido ha hecho todo lo contrario de interceder para quitarte cosas, esta ya no te la quita», anuncia. «Él dice que a mi me asesoran pero yo no sé quien le asesora a él. Tiene el mismo patrón que el resto. Pero es uno que todavía no se ha dado cuenta de que no me hace daño», confiesa.

Rocío Carrasco asegura que no está «diciendo infamia sobre él porque nada de lo que digo es mentira y todo se puede demostrar. Yo odio es un sentimiento que no experimento. Odio es otra cosa. Odio son esas caras, esos levantamientos de manos… todas esas cosas son odio. Yo no lanzo infamia, yo no miento. La cuestión de la virilidad, que tiene cierta obsesión con eso», apunta de nuevo.