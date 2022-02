La guerra está servida. Hace años que Rocío Carrasco rompió los lazos que le unían a su familia más mediática, pero nunca antes había hablado tan claro de los distintos miembros del clan. Nuevamente se ha referido a José Ortega Cano quien recientemente calificó su comportamiento de juventud como «irregular». La respuesta de la hija de Rocío Jurado ha sido rotunda a la par que dura.

«Yo nunca he tenido un comportamiento ni ilegal ni delictivo», ha afirmado. Una declaración en alusión al accidente de tráfico en el que se vio involucrado el torero en mayo de 2011 en el que perdió la vida otro conductor. «Puede que irregular algo haya hecho en mi vida como irme de mi casa a los 18 años. Yo no conduzco, yo no bebo, yo no cojo coches… No he tenido ningún comportamiento ni delictivo ni ilegal». Ha recordado así uno de los capítulos más complicados en la vida del diestro por el que fue condenado a dos años y medio de prisión por homicidio imprudente y conducción temeraria.

Rocío Carrasco ha insistido en que todo lo que ha hecho en su vida se conoce de forma pública y que siempre ha respetado la legalidad. «Me fui a los 18 años de mi casa con el ser y luego mi vida se sabe entera». Ha continuado su intervención sin morderse la lengua y con las siguientes palabras: «Ya quisiera Ortega Cano que mi comportamiento irregular lo hubiera tenido mucha gente de su casa».

El distanciamiento familiar de Rocío Carrasco

Con cierta resignación, la protagonista ha tocado uno de los temas que más curiosidad despiertan sobre su vida, el total distanciamiento que mantiene con algunos miembros de su familia más mediática. Un tema que ha calificado como «injusto» y ha recalcado que ella nunca ha ido contra ellos. «Sin yo haberles hecho nada a ninguno. Jamás he ocasionado un mal a ninguno de ellos. De ahí más la incomprensión. Al final te das cuenta que son así. Son capaces de vender su alma al diablo por lo que sea. Sin ningún tipo de motivación».

Ha reconocido que todo este asunto le parece «cruel». También ha explicado que ese desapego familiar lo vivió con dolor en su momento, aunque menos que todo el sufrimiento que estaba atravesando durante una etapa muy complicada de su vida en la que no sintió el apoyo de los suyos. «Yo conozco a cada uno de ellos y sé cómo son. A mí había cosas que me sobrepasaban porque pensaba en mi madre». Se ha mostrado muy crítica por el respaldo que ha dado su familia a Antonio David Flores: «¿Qué clase de familiar se alía con el otro? ¿Qué clase de personalidad tiene alguien para hacer eso?», se ha preguntado.