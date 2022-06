El capítulo 0 y 1 de ‘En el nombre de Rocío’ verá la luz el próximo viernes 17 de junio en Mitele Plus. Hasta que llegue el momento, ‘Sábado deluxe‘ ha mostrado un avance de lo que podemos esperar de esta segunda temporada de la serie documental de Rocío Carrasco. En esta ocasión, la hija de Rocío Jurado contará con la ayuda de varios miembros de su familia no mediática a la hora de narrar los motivos por los que no mantiene relación con la parte mediática. En este avance, la empresaria ha confirmado que se encontró un segundo testamento de la artista y este era muy diferente al oficial.

A lo largo de estos meses, Rocío Carrasco ha asegurado que la segunda parte de su documental nace gracias a un documento de Rocío Jurado que se encontró y que probaría el devenir de los miembros de su familia. Este sábado, la hija de la artista ha confirmado en un avance de ‘En el nombre de Rocío’ que esos papeles correspondía a un testamento diferente al original. «Es un testamento diferente al testamento oficial, ahora mismo se está enterando una parte de la familia de que existe esto y otra de que yo lo tengo», cuenta.

En la emisión de esta segunda parte, Rocío Carrasco no va a estar sola. Para contar su historia y los motivos que le llevaron a alejarse de los miembros mediáticos de su familia, la hija de Rocío Jurado ha contado con parte de los Mohedano, así como con su tío, el hermano de Pedro Carrasco. Los miembros no tan mediáticos que ya se encargó de presentar durante la emisión de ‘Montealto’. Entre los rostros que le acompañarán, también estará María Teresa Campos, un pilar fundamental para la mujer de Fidel Albiac y, en parte, la culpable de que tomara la decisión de romper su silencio hace un año. Será el próximo viernes 17 de junio cuando el capítulo 0 y 1 vean la luz a través de Mitele Plus. Esa misma noche, será Rocío Carrasco quien se siente en el ‘Deluxe’ para analizar en directo todo lo que ocurre.

Rocío Carrasco, dispuesta a contar los motivos por los que no tiene relación con su familia

Ha sido un año muy importante para Rocío Carrasco, que está fuerte y preparada después del periodo de «reparación y sanación» que le ha supuesto la emisión de la primera parte de su serie documental. La hija de Rocío Jurado reconoce que los miembros de su familia mediática se ha encargado de decir «muchas barbaridades y mentiras«. «Han tirado y han pisado el nombre de mi madre, la han insultado, la han devaluado y le han faltado el respeto. Han utilizado el nombre de Rocío Carrasco en vano y la han utilizado a ella. Siguen utilizando a Rocío Jurado», asegura la madre de Rocío Flores y recalca que la segunda parte del documental no está hecho en modo de venganza. Recalca el hecho de que siempre pensaron que iba a estar callada. «Se han pensado que ese silencio iba a ser perpetuo. Ellos no podrían haber hecho lo que han hecho si yo hubiera estado bien», afirma.