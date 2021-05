Rocío Carrasco confiesa que Antonio David Flores no ha sido absuelto de ninguna de las demandas interpuesta por parte de Rociíto

Este miércoles se ha emitido un nuevo episodio de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. En dicho episodio, bajo el nombre de ‘Dejándonos la piel’, Rocío Carrasco ha detallado los litigios y procesos judiciales de los últimos cinco años, derivados de la relación con su exmarido, Antonio David Flores. Pero sobre todo, ha mostrado su enfado al escuchar al que fuera guardia civil decir y gritar a los cuatro vientos que había sido «absuelto» de las diferentes demandas de Rocío Carrasco. Algo que la hija de Rocío Jurado se ha encargado de desmentir en este nuevo capítulo, donde ha tocado las diferentes demandas que ambos se habrían interpuesto a lo largo de estos últimos años.

Antonio David Flores aseguró que había sido absuelto

Tras revelar que había intentado reabrir el caso tras su intento de suicidio el pasado 5 de agosto de 2019, Rociíto ha querido desmentir a Antonio David Flores. «Otra cosa que este ser se ha llenado la boca de decir. Él y varias marionetas de él. Que ha sido absuelto«, ha comenzado diciendo ella visiblemente enfadada. Según el que fuera colaborador de televisión, había sido absuelto por supuestos malos tratos. «A mí mi ex mujer, Rocío Carrasco, me denunció por violencia de género. Pues ahí tienes la querella criminal. Absuelta por la juez«, se puede ver en las imágenes de archivo donde Antonio David revela dicha sentencia.

En noviembre de 2018, cuando ocurrió el acontecimiento, él reveló a la prensa que «quiero hacer dos aclaraciones importantes sobre la sentencia. La jueza me tomó declaración y si me hubiesen realizado el informe psicológico, hubiese sido absuelto mucho antes». Al parecer, el juez que llevaba el caso de supuestos malos tratos que había protagonizado contra su expareja, había decidido archivar de manera provisional el caso al no ver indicios de delito. Una conclusión que aleja la temida pena de cárcel para el malagueño. Por este motivo, vimos a Flores en más de una ocasión revelar que había sido absuelto. Pero la propia Rocío Carrasco le desmiente.

Rociíto asegura que él no ha sido absuelto de «nada»

Rocío Carrasco se ha mostrado tajante ante seta información que dio su ex: «No señores no. Para que uno sea absuelto, tiene que haber sido juzgado. A este señor no se le ha juzgado. Por lo tanto no puede estar absuelto de nada. Ese procedimiento está sobreseído provisionalmente. Nadie ha absuelto a nadie«, ha sentenciado. Con estas palabras, Rocío Carrasco asegura que todavía no se ha cerrado el proceso y que Antonio David Flores todavía no ha sido absuelto de las diferentes demandas que esta le habría interpuesto.