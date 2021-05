«No hay un ápice de verdad en lo que dice», sentencia. «Rocío no se ha preocupado de cómo yo he estado».

El documental de Rocío Carrasco ha llegado a su recta final con un último episodio, titulado ‘Punto de partida’, cargado de bombas lapidarias contra Antonio David Flores y contra Rocío Flores. La hija de Rocío Jurado relaciona su intento de suicidio con la aparición de su hija en televisión. Algo que hizo que se removieran 20 años de emociones. Emociones y sentimientos que ha vuelto a sacar a flote en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

En esta nueva entrega, la madrileña ha comentado las imágenes de su hija a su paso por ‘Supervivientes 2020’, donde suplicó mil y una veces por una llamada de su madre desde Honduras. “Muchísimas felicidades, que me encantaría decírtelo en privado. Que disfrutes de tu cumpleaños lo máximo que puedas y que yo no quiero hacerte daño para nada. Y que me encantaría poder hablar cuando llegase”. Con estas palabras, la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ pedía entonces un acercamiento con su progenitora ante la mirada de millones de espectadores.

«Llevo años sin saber nada de ella… años en los que no ha tenido ningún tipo de preocupación sabiendo cómo estaba y todo lo que había pasado. Por eso no lo veo porque no es porque no es real no es verdad», ha explicado, tajante.

Carrasco desmonta la imagen de su hija en ‘Supervivientes’: «No hay un ápice de verdad en lo que dice»

Con enorme dureza, Carrasco se ha referido a su hija sin paños calientes. «A mí mi hija no me ha felicitado por mi cumpleaños nunca jamás desde que se fue de mi casa. Sí lo hizo por la tele. Se fue a un programa a no sé cuantos kilómetros y tenía que ganarse de alguna manera el favor de la gente», se ha lamentado. «Antes de eso tuvo ocho años para hacerlo. Si hubiese querido hacerlo en privado lo hubiera hecho. Y nunca lo hizo. Eso no es verdad».

«¿Se ha dado cuenta en Honduras después de ocho años? No tiene sentido ninguno. Y no hay un ápice de verdad en lo que dice. Una persona que siente ese llanto de verdad y siente esa necesidad que ella quiere mostrar, falsa, pero la quiere mostrar como verdadera… En el momento en el que Jorge le pregunta qué le dirías a tu madre sé qué le diría», añadía.

«No tengo nada que decirle porque eso que han visto durante mucho tiempo no es real. Eso no es cierto. Detrás de eso hay unos intereses creados y esa imagen no es cierta, no es veraz. No es así. Eso que ella dice… que sienta ahí… después de 8 años, ya no tiene no tiene sentido ninguno», sentenciaba.

Habla del «beneficio económico» tras las acciones de su hija y Antonio David

Carrasco ha aclarado que su hija proyecta una imagen que no se corresponde con la realidad. «Que la gente entienda que hay unos intereses creados… A la gente que no conozca y para gente que no no sepa, para la gente que de repente se encuentre con esto y piense que está loca por ver a su madre y está preocupadísima por su madre… Todo muy a mi pesar. Detrás de eso hay una motivación. Al final quedó tercera. Ella iba con la instrucción de hacer lo que hizo sabiendo perfectamente yo públicamente no iba a hacer nada». Ha lamentado, además, que tanto ella como su padre han actuado «siempre con un beneficio económico, aparte del beneficio que a él le supone destruirme, porque conozco a mí porque conozco a mi hija, a quien no reconozco».

«No existe nada al azar. No hay nada que no esté cuadriculado y que no esté en una hoja de ruta. Todo se dice por algo y siempre por un beneficio económico. Aparte del beneficio que a él supone destruirme», destacaba, con pena.

Por último, zanjaba: «Sé quién es la persona a la que yo hoy por hoy no reconozco y no es la que ha salido ahí. Rocío no se ha preocupado de cómo yo he estado. Eso que dicen que la que se tiene que preocupar es la madre… Yo me he preocupado siendo hija. Mi madre ha estado enferma y me he ocupado de ella, porque es mi madre. ¡No, señores! Los hijos se tienen que preocupar por los padres también. Que somos los que damos vida. Y somos los que protegemos. Y somos los que educamos. Los hijos se tienen que preocupar por sus madres. Y ella no se ha preocupado durante muchísimo tiempo ¿Y se va aHonduras y me felicita por mi cumpleaños, que no me felicita desde que se fue de casa? ¿Que no me felicita incluso estando? Ella sabía perfectamente lo que tenía que decir. La imagen de niña maravillosa, de niña buenísima y de niña desamparada… Ella antes de ser así porque ha sido víctima antes de este ser. No estoy culpabilizando a mi hija de ser como es ni de haber actuado como ha actuado».