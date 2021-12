‘El último viaje de Rocío’ está a punto de comenzar. Un nuevo formato que de nuevo traerá al presente a Rocío Jurado y lo hará grandes a 36 toneladas de recuerdos que Rocío Carrasco ha ido guardando hasta hoy con un infinito cariño. A pesar del altísimo coste que eso suponía, pues estaban guardados en containers, Rociito se negaba a elegir qué recuerdos tirar. A tan solo unas horas de su estreno, una de las protagonistas de la noche ha acudido a la peluquería para domar su características melena y estar perfecta. Consciente de que son muchas las miradas puestas en el programa, la hija de la cantante no quiere dejar ningún fleco suelto y esto incluye su imagen, la cual ha servido para mandar mensajes en cada una de sus apariciones públicas. Se desconoce si se sometió a más tratamientos estéticos, aunque sí se la pudo ver teñir su cabello y desconectar mientras le peinaban su pelo.

Vídeo: Gtres

Son muchos los que permanecerán pendientes de este especial, pues ayudará a descubrir la parte más íntima de ‘La más grande’. Quince años después de su muerte todos estos objetos salen ahora a la luz, aunque no todo el mundo será testigo en primera persona de ello. Hay quien prefiere verlo desde casa, ejemplo de ello, Gloria Camila, quien no tiene previsto acudir a la cita, ya que no tiene ninguna relación con su hermana Rocío Carrasco. Aunque justo este martes podrían coincidir en los estudios de Mediaset, debido a cuestiones de agenda que las sitúan en tiempo y espacio allí, pocos creen que acerquen posturas después de todo.

Rocío Carrasco ha vuelto a reaparecer en uno de los momentos más importantes de su paso por la televisión de nuevo con su característico color rosa. La hija de la cantante lo ha lucido en varias de sus apariciones televisivas, siendo para muchos su seña de identidad. De momento, los nervios se han apoderado de ella, aunque intenta mantener la compostura en los instantes previos a un programa que del que ella quiere cuidar hasta el último detalle. Con muchas incógnitas todavía sobre la mesa, de lo que nadie duda es que servirá para entender más aspectos de la vida de esta cantante que tanto sello dejó en nuestro país.

Este mismo martes Rocío Carrasco ha estado muy pendiente de la descarga de todo lo que tenía Rocío Jurado en vida. Con un clavel en la mano y sin poder evitar emocionarse, Rociito no ha dejado de observar el trabajo de los operarios. Y es que incluso ella misma desconoce la totalidad de recuerdos que hay en estos 18 containers que ahora están en boca de todos.