Nuevamente Rocío Carrasco ha hablado con rotundidad sobre sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando Ortega. «Yo no les he fallado», ha afirmado durante la segunda entrega de ‘Montealto: regreso a casa’. También ha puntualizado que muchas cosas comenzarán a comprenderse cuando explique su versión en la segunda entrega de su docu-serie: ‘En el nombre de Rocío’.

«Todo se entenderá», ha subrayado sin querer entrar en más detalles, consciente de que es un punto importante de la próxima entrega de la docu-serie. «Cuando he tenido que estar con ellos, he estado», ha añadido. También ha aprovechado para defenderse aclarando que ella había atravesado por una etapa tremendamente complicada de su vida que coincidió con la infancia de sus hermanos. «En ese momento a la hermana mayor se le había muerto el padre, la madre y estaba viviendo lo que estaba viviendo». Y es que ha reconocido que no podía ni consigo misma.

Asimismo, Rocío Carrasco ha subrayado que «claro que Gloria Camila y José Fernando son mis hermanos», aunque ha hecho una puntualización. Ha asegurado que la joven guarda una imagen totalmente idealizada de aquella época en la que falleció su madre, Rocío Jurado, porque tenía tan solo 9 años. «Todo se andará y todo se verá. Todo tiene una explicación», ha insistido.

«Gloria Camila y José Fernando son mis hermanos, eso está clarísimo», ha insistido de forma tajante para evitar comentarios al respecto. De paso ha respondido a Gloria Camila quien se molestó al escuchar que Rocío Carrasco dijo que le hubiera gustado tener más hermanos. «Es absurdo. Claro que me hubiese gustado, pero ahí hablo de una etapa de mi vida que era una cría. La etapa del matrimonio de mi padre y mi madre». También ha explicado que cuando llegan a su vida sus dos hermanos, ella tenía «veintitantos años, tenía dos hijos y la relación era diferente. No me iba a poner a jugar. Yo ahí hablo de pequeña que quería tener hermanos».

La inexistente relación de Rocío Carrasco con sus hermanos

Rocío Carrasco aún no ha dado su versión sobre el motivo principal que le distanció de sus dos hermanos. Aunque promete hacerlo en breve. Por su parte, Gloria Camila sí que ha confesado que la relación con su hermana se cortó de forma inesperada cuando tenía alrededor de doce o trece años. Hasta entonces recibía llamadas esporádicas de esta.

La joven ha negado que la razón de esta nula conexión sea Antonio David Flores. «Tengo que decir que esa relación empieza mucho después de que ella se alejara de nosotros. No tiene ningún motivo. Antonio David no es la razón de que ella se separe porque yo empiezo la relación mucho más tarde, que es cuando ya ha pasado lo de mi sobrina. Todas esas movidas son mucho después», ha afirmado en ‘Ya son las ocho’.