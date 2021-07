Rocío Carrasco ha sido preguntada por Paz Padilla, quien en varias ocasiones se ha mostrado crítica con ella y con quien coincidirá en ‘Sálvame’

Paz Padilla siempre ha dicho cuál es su opinión sobre Rocío Carrasco. No ha tenido reparo alguno en criticar su papel como madre, así como la inexistente relación que tiene con sus hijos, palabras que ahora la alejan de la humorista. «¿Pero esta chavala qué piensa cuando cierra las puertas de su casa y ve los dormitorios de sus hijos vacíos?», dijo la cómica sobre Rociito. Una actitud que ha mantenido durante la docuserie, tanto es así que una de las primeras preguntas a Rociito al fichar por ‘Sálvame’ ha sido qué pasará cuando ellas se reencuentren. Llegado el momento, la hija de Rocío Jurado «le dirá lo que piensa a cada uno de ellos», entre ellas, a Paz: «Creo que tenemos una conversación pendiente».

No quiere distanciarse de ninguno de ellos antes de comenzar con su colaboración con el programa vespertino, tampoco avivar guerras. Por ello, quiere mostrarse comprensiva y, aunque no ha respondido a ninguna de las declaraciones de la gaditana, ha hecho alusión al momento personal que Paz está pasando tras la muerte de su marido, Antonio Vidal. «Sé que ella tampoco está bien, está atravesando un momento duro y las cosas llevan su tiempo”, ha dicho. Las críticas por su parte o por otros compañeros como Kiko Matamoros no son para Rocío Carrasco motivo suficiente como para vetarles y todo apunta a que tarde o temprano compartirán tiempo y espacio cuando ella se incorpore al plantel de colaboradores. Su objetivo es «construir y no destruir», por lo que todos la recibirán con los brazos abiertos este miércoles, día en el que está previsto que esté en directo para dar todos los detalles sobre su fichaje.

Feliz con la oportunidad que le ha ofrecido la cadena, Rocío está contenta con la nueva etapa laboral que comienza para ella. Lo que no ha aclarado es cuál será su papel en los próximos meses y desde qué posición lo hará, de hecho, Gema López ha bromeado si ejercerá de presentadora, una duda que todavía no ha sido resuelta. Paz, de momento, no se ha pronunciado sobre si piensa sentarse o no a charlar con Rocío Carrasco, siendo una incógnita si finalmente acercarán o no posturas. Lo que sí ha explicado la futura colaboradora es que dirá a todos y cada uno de sus compañeros lo que piensa de ellos, al igual que su nula intención de hacer nuevos amigos. A pesar de que sí está feliz de coincidir con algunos como Jorge Javier Vázquez o Carlota Corredera en plató, la reacción de Rocío ha dejado ver que no está tan contenta de trabajar con otros.