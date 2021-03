El estreno de la docuserie de Rocío Carrasco, ‘Contar la verdad para seguir viva’, ha sido todo un éxito de audiencias con un 33,2 de share y 3,7 millones de espectadores.

Nadie habla de otra cosa. El desgarrador testimonio de Rocío Carrasco después de 25 años de silencio nos ha tenido a todos pegados a la televisión. La hija de Rocío Jurado confesó que tiene «síndrome ansioso depresivo» y que está siendo tratada desde el año 2011 por esto. Además, habló de sus hijos, Rocío Flores y David, con los que no mantiene ningún tipo de relación. «Creo que Rocío piensa que soy una mala madre», afirmaba, entre otras cosas, Rocío en su docuserie.

Rocío Carrasco relata los episodios más duros de su vida por primera vez, ofreciendo una nueva versión de toda la historia que gira en torno a ella, Antonio David Flores y sus hijos. Y era tan inesperado que muchos no se han querido perder la emisión de los dos primeros capítulos de este formato. Y eso se ha notado en las audiencias de Telecinco.

Y es que ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ arrasó en audiencias con un 33,2% de share y 3,7 millones de espectadores. Uno de los mejores datos que ha hecho Telecinco. Hay que recordar que la entrevista de Kiko Rivera en ‘Cantora: la herencia envenenada’, que también fue un éxito, se quedó en el 31,5% de share, con casi los mismos espectadores.

Telecinco arrasa en audiencias con la docuserie de Rocío Carrasco

Esta docuserie provoca un éxito arrollador también en los programas previos al entreno, que hicieron avances de todo lo que se iba a contar por la noche, ya que ‘Socialité’ consiguió este pasado domingo un 19,1% de share, y ‘Viva la vida’, un 16,3%. El éxito rotundo de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ influyó negativamente en el resto de la oferta televisiva de otras cadenas. ‘Mi hija’ de Antena 3 se quedó con un 15,1% de share y unos 400.000 espectadores. ‘Cuarto Milenio’ en Cuatro hizo un 4,4%, ‘Lo de Évole’ en La Sexta un 5,8%, y la película de TVE, ‘The Equalizer’ se queda con un 11,1%.

Un testimonio desgarrador que ha impactado a todos

Era la primera vez que Rocío Carrasco hablaba de su vida de esta manera. Ha mantenido su silencio durante 25 años, pero ahora ha dado el paso de contar su versión, y no ha dejado indiferente a nadie. Entre lágrimas comenzaba desgranando su historia, su versión de los hechos, reconociendo que había contado a muy pocas personas lo que había decidido hacer público ahora. «Se lo he contado a muchos jueces, a muchos equipos psicosociales, pero a gente mía, a muy poca. No me gusta despertar sentimiento de pena».

«Yo he llegado a tocar fondo. Cuando lo he hecho me he dado cuenta que no podía seguir de esta manera», afirmaba Rocío Carrasco Muchas veces se ha sentido juzgada y ha escuchado por la calle como la llamaban «mala madre». «Me lo han dicho en medios de comunicación y en programas de televisión y me han hecho sentirme como tal. Demasiadas veces».

Ha tenido que escuchar cómo la llamaban «mala madre»

Comenzaba atacando al que dice es el principal responsable de su distanciamiento con sus hijos, Antonio David Flores. «Nunca se le ha cuestionado, siempre se ha dado por veraz lo que esta persona ha dicho de mí». Cuando le han preguntado si creía que su hija pensaba de ella que era una mala madre respondía con las siguientes palabras: «Dicen que por sus acciones los conoceréis. Y por sus acciones creo que sí«.

«Voy a hacer que te odien»

«Te los voy a quitar hija de p***», ha contado que le dijo Antonio David en más de una ocasión cuando acudía a su casa a recoger a los niños. «Voy a hacer que te odien. Ellos no tenían edad de mentiras. A Rocío la hacen responsable desde muy pequeña de su hermano, no solo eso, también de lo que le pase al padre. De muchas cosas que ella no tenía por edad. No tenían derecho a perturbar ese mundo y lo hicieron. Cortó el vínculo materno, lo sesgó. A mí me la quitó. Es una persona que ha ido proclamándose de padre modelo, padre maravilloso».