Rocío Carrasco se ha sentado por primera vez en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’, donde trabaja su hija, Rocío Flores, desde hace meses. Ha querido dar el paso no solo para promocionar ‘Montealto, sino que también quiere contestar a su hija, que hace unos días decía que si ella contara su versión, «España se cae». Ahora la hija de Rocío Jurado ha tomado el testigo y ha hablado rotunda de todas las polémicas.

Ha querido explicar, en primer lugar, lo que está a punto de contar en la nueva entrega. Y es que en el nuevo episodio de ‘Montealto’ se vivirán unos momentos de lo más inesperados. Y es que hablará Rocío Jurado. Y será en la cocina de la casa, donde madre e hija hablaban mucho de sus cosas. Mientras Rocío Carrasco desayunaba, esta le contaba a su madre muchas cosas del «ser», tal y como ella llama a Antonio David Flores.

La audiencia será testigo de un total de 48 folios en los que su madre hablaba de manera descarnada de todo lo que vivió con Antonio David Flores. «Se van a hacer públicos nuevos documentos en los que Rocío Jurado habla», ha dicho Rocío Carrasco generando gran expectación ante el próximo programa. «48 documentos en los que narra Rocío Jurado lo que vivió con el ser, también narra su vida y la mía, porque narra el sufrimiento», ha añadido Rocío Carrasco.

48 folios en los que Rocío Jurado ataca a Antonio David Flores

Además, dedica un espacio también a su familia, a la no mediática, a la que eligió quedarse a su lado pero no salir en los medios de comunicación. De estos miembros de su familia hablará en el comedir, donde también pasó mucho tiempo. «Voy a narrar las posturas de la familia no mediática, que son los que han estado conmigo durante este tiempo, durante estos 20 años, mientras que la otra familia ha hablado. Los Mohedano, los Jurado y los Ortega que no han hablado nunca. No han hablado por respeto a mí», explica, dejando claro que cuando viajó a Chipiona fue para pedirle permiso a todos ellos.

Rocío Carrasco ha querido dejar claro que al lado suya no ha estado solo su pareja, Fidel Albiac, también han estado todos estos miembros de su familia: «Rocío no ha estado sola con Fidel, hemos estado los dos a una, pero he tenido a gran parte de mi familia que no se conoce que ha estado a mi lado, tanto en la distancia como en la no distancia», aclara.

Pide dejar a su hija a un lado, para evitar el dolor

Hace unos días, Rocío Flores hablaba de que si le dieran la oportunidad de hablar para dar su versión, España se caía. Rocío Carrasco ha preferido no hablar de su hija y así lo deja claro. «Para mí no es plato de buen gusto ver a mi hija, de esto se sigue hablando (de la pelea de madre e hija) y eso lo único que genera dolor en ella, en mí y en todo. A ella le supone dolor, a mí revivir lo mismo. Yo he salido hace seis meses de estar bajo tierra y en seis meses yo no puedo cambiar todo lo que se ha formado».

Y aquí lanza su decisión: «Hablar de este tema más lo único que genera es dolor. Ha llegado el momento de que a mí hija la voy a dejar a un lado, porque el volver a narrar lo que ya he contado, eso lo único que genera es daño. A mí me mata y a ella le causa dolor. Vamos a dejar a Rocío a un lado. No me podéis pedir… lo he dicho, yo no estoy capacitada ni emocional ni médica ni personalmente para dar pasos que se me piden o para responder que se me preguntan a diario. Las circunstancias no son las mejores», confiesa a la espera de ver el momento perfecto para dar el paso de hablar con su hija.

