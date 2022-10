Rocío Carrasco se sentaba una vez más en el plató de Telecinco para aclarar cuestiones peliagudas de su pasado en medio de la emisión de un nuevo capítulo de su docuserie, ‘En el nombre de Rocío’. Lo hacía sentándose al lado del presentador del debate, Jorge Javier Vázquez, y con pruebas en la mano que vendrían a demostrar que su tío, Amador Mohedano, supuestamente, se habría quedado con un dinero que le pertenecería a su hija, Rosario Mohedano. Ella habla de robo y de que tiene en su poder pruebas físicas que respaldarían su grave acusación. Un contrato que obra en su poder y que evidencia que, como ya había asegurado con anterioridad, pero fue desmentida por sus tíos, su prima sí cobró por su participación en el último concierto ofrecido por Rocío Jurado, ‘Rocío siempre’, donde protagonizaron un dueto.

Rocío Carrasco sentencia que Rosario Mohedano sí cobró por subirse al escenario y cantar junto a su tía en su último contacto con su público, pero pone en duda que a su prima le llegase la cantidad acordada. Con ello, ha mostrado a las cámaras durante el debate de este lunes el contrato que su prima firmó y por el que se habría embolsado 3.000 euros por su actuación. También ha detallado el porcentaje que su tío Amador se llevó por la actuación de su hija en calidad de representante, así como lo que le correspondería a Rosa Benito por prestar sus servicios como peluquera en los dos días que duró el rodaje del especial de televisión. Además, se llevaron honorarios por la entrevista que Rocío Jurado le concedió a Jesús Quintero o con la rueda de prensa que ofreció más tarde en el Hotel Palace.

Pero Rocío Carrasco no quiere acusar directamente a su prima de mentir al asegurar que ella no ha cobrado, sino que prefiere pensar que ha sido Amador quien se habría quedado supuestamente con sus honorarios. “Chayo igual se está enterando de que cobró ahora, porque ella dio su cuenta personal al final, su padre quiso que la transferencia se hiciese a la cuenta de su empresa”. Así, la hija de Rocío Jurado deja abierta la posibilidad de que el dinero no llegase a las manos esperadas y se perdiese por el camino, acusación de la que dice tener pruebas, protegiéndose ante posibles acciones legales por parte de su familia.

Ante todo esto, Rocío Carrasco ha zanjado el tema de forma contundente mandando un mensaje directamente hacia su familia mediática, esa que se ha puesto públicamente en su contra: “Podéis decir lo que queráis, que los que quedáis retratados sois vosotros. Lo que queríais era verme en la cama y medicada. Eso se acabó. Son depredadores, pero sobre todo malas personas”, sentencia.