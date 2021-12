Rocío Carrasco se ha convertido en el personaje de la semana después de que esté a pocas horas de homenajear a su madre, Rocío Jurado, con la emisión de ‘En el nombre de Rocío’. «Es un compendio de emociones, estoy nerviosa, ilusionada, ansiosa, tengo muchas cosas», ha declarado este mismo lunes en ‘El programa de Ana Rosa’, donde colabora precisamente su hija, Rocío Flores.

La hija de Rocío Jurado está nerviosa por encontrarse nuevos recuerdos y espera ver fotos que nunca ha visto: «Creo saber todo lo que hay, lo que pasa que al mismo tiempo deseo no saberlo, porque hay ilusión de encontrarme cosas nuevas, fotos, encontrarme cosas que no he visto. Yo he estado un periodo de tiempo que yo ya no vivía en casa de mi madre y supongo que habrá cosas de las que no tenga conocimiento o ni me acuerde. Espero encontrarme cosas que me acerquen más a ella», ha empezado diciendo.

Aún así, deja claro que para ello lo imporante no es material: «Para mí, objetos importantes dentro de esta casa está la vida de ella, mi vida, y dentro de eso también mi padre y mi abuelo vivieron en esa casa. En esa casa yo viví mis días más felices, cuando estaba mi padre, cuando estaba mi abuelo y yo era pequeña. Supongo que habrá cosas que me traerá recuerdos, que me abran la mente», ha continuado.

Espera encontrar recuerdos nuevos de su madre, Rocío Jurado

Ha bromeado sobre cómo era su madre: «Mi madre era un misterio en sí (se ríe) por eso quiero decir que creo a groso modo todas las cosas que hay, pero seguro, conociéndola a ella más todavía, seguro que hay cosas que yo no recuerde o de las que yo no sea consciente. Cuando yo hice la mudanza estaba en circunstancias personales muy complicadas y no era del todo consciente», aclara.

Sobre si Gloria Camila estará presente en este homenaje

De cara al homenaje que le va a hacer Telecinco a su madre mucho se ha hablado dela presencia o no de Gloria Camila. «Es un día de homenaje, el resto ya se verá y se harán las cosas como se tengan que hacer. Todo el que quiera participar de una manera de otra, yo no soy quién para decir quién si y quién no, yo también soy una persona convidada. Todo el que quiera aportar de una manera o de otra supongo que será bienvenido», ha declarado.

Aunque no se moja sobre si Gloria Camila irá o no al homenaje, Rocío sí que se atreve a confirmar algunos de los invitados que sí van a estar presentes: «Me confirman a Miguel Poveda, Marta Sánchez, Gonzalo Hermida, Adrián Martín, María Pineda…», adelanta sobre algunas de las personas que han confirmado su asistencia.

Rocío Carrasco quiere dejar a un lado las polémicas y disfrutar el bonito homenaje que se le va a rendir a su madre: «Yo lo único que cambiaría es que ella no se hubiese ido.

Yo lo que te digo respecto a eso es que ya habrá tiempo para saber, para preguntar, habrá tiempo para ver… lo importante es que mañana va a ser un día maravilloso, que se va a hacer por y para ella y que se va a hacer algo increíble en cuanto a ella, a su legado, a su persona. Los artistas que van a rendirle homenaje».

¿Algo podrá molestar a su familia?

Su familia está a punto de ver este homenaje, como el resto de los españoles, y no sabemos cómo se puede tomar lo que vaya a ver: «Yo no sé si se pueden sentir molesos, no sé lo que me voy a encontrar. Los documentos más importantes de mi madre los tengo yo, conmigo en casa. Algunos me los dio ella en vida y otros tuve acceso a ellos cuando ella falleció. No sé lo que pueda suceder. No sé si puede perjudicar a alguien lo que tiene ella en su casa, dudo que pueda suceder, pero te digo que no lo sé».

Aclara, además, que hay muchas cosas de Rocío Jurado guardadas: «Contábamos con tres containers, pero ahora resulta que no son tres, que son cuatro. Porque hay uno de los containers que tiene unas dimensiones especiales y necesita un camión especial para transportarlo. Cada detalle que me voy enterando os lo voy contando», informa.