5 Su padre le ha inculcado la pasión por el trabajo

«Mi padre me ha inculcado el respeto al trabajo y la responsabilidad. Él era albañil y yo con 15 o 16 años me he ido mucho a trabajar con él. Me inculcó la pasión por el trabajo y muchas cosas personales. La vuelta a la rutina ayuda a ir haciendo callo».