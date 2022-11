Este martes 29 de noviembre, Risto Mejide cumple 48 años. Lo hace en un momento delicado de su vida personal, pues hace tan solo unos meses anunciaba su separación con Laura Escanes, con quien estaba casado durante siete años y tenía una hija en común, Roma. El publicista ha celebrado su cumpleaños trabajando. Su nueva vuelta al sol ha coincidido con la gala en directo de ‘Got Talent’, programa de Telecinco en el que él es jurado. Sin embargo, sus compañeros de programa no han querido que este día pasase como uno más en el trabajo y han querido sorprenderle por su 48 cumpleaños con un regalo que lo ha dejado sin palabras.

Al comienzo del programa, Santi Millán ya avisaba de que tenía una sorpresa preparada para el publicista. Y, acto seguido, el presentador acompañado por Dani Martínez, Edurne, Paula Echevarría y el resto del público cantaba al unísono el ‘cumpleaños feliz’ mientras entraba una enorme tarta. Eso sí, no ha sido un pastel cualquiera, sino que era la portada de su nuevo libro, ‘Dieciséis notas’, precisamente canción que interpretó al piano hace unas semanas. “Hoy en tu cumpleaños se presenta en sociedad una cosa en la que dices que has estado trabajando mucho tiempo”, ha comenzado a decir Millán. “Estoy flipando”, era lo único que podía pronunciar en este momento Risto Mejide.

Risto Mejide se emociona al revelar su nuevo proyecto

Al presentador le ha costado recomponerse después de la sorpresa que el programa le tenía preparada por su cumpleaños. Sin embargo, y a pesar de asegurar que no le gusta nada este tipo de cosas en directo, se ha emocionado y se ha mostrado muy agradecido con sus compañeros: «Yo os doy las gracias y mira que no me gustan las sorpresas, no me gusta el cumpleaños feliz, no me gusta nada de lo que habéis hecho. Pero esto es un regalo porque es, quizá, el proyecto más importante de mi vida. Es la primera novela histórica que voy a publicar. Efectivamente yo ya sabía cuál era la portada, pero no sabía que se iba a hacer pública en este programa. Es una historia muy personal y habla de toda la gente que se ha enamorado de quién, en teoría, no debía de enamorarse y aunque saliese bien o mal esas historias que acaban siempre son una obra de arte”.

El mensaje del publicista, con guiño a su ex, el día de su cumpleaños

Precisamente, el día de su cumpleaños también ha querido compartir una reflexión sobre el momento que está viviendo, lanzando una indirecta a su ex, Laura Escanes: «Hasta ahora la vida me ha regalado 48 años llenos de cosas bonitas. Una familia que me quiere y que me apoya. Dos hijos que son mis verdaderos y únicos amores» ha dicho después de que la influencer haya alimentado la teoría de que el publicista había rehecho su vida con otra mujer. «Amigos fieles y leales que son de lo bueno, lo mejor. Una profesión que es mi pasión y con la que aprendo y disfruto todos los días. Dormir sin arrepentimientos ni remordimientos ni resentimientos. Estar tranquilo conmigo mismo. Vivir en paz. Amar sin prisa. Escribir sin pausa. Y salud para disfrutarlo todo. Así que sólo puedo añadir: qué bonita la vida. Y gracias a vosotros por todos vuestros mensajes y buenos deseos. Lo mejor está por llegar. Jamás lo dudéis. 😎 #GRACIAS», escribía en las redes sociales.