Después del revuelo mediático que ha provocado la decisión de Laura Escanes de dejar las redes, su marido, Risto Mejide le manda el mensaje más necesario.

Risto Mejide siempre ha sido el apoyo más incondicional de Laura Escanes. Así lo ha demostrado en los buenos y en los menos buenos momentos. Y ahora no iba a ser menos. La ‘influencer’ anunció hace unas horas que iba a permanecer un tiempo alejada de las redes sociales para centrarse en su salud mental porque asegura que no tiene que demostrar siempre que es fuerte. Cuando no pasa un buen momento personal, la joven toma la drástica decisión de retirarse de su medio de trabajo por un tiempo.

Y como no podía ser de otra manera, Laura no solo ha recibido mensaje de apoyo por parte de conocidos o de personas anónimas, que se ponen en su lugar y le desean una rápida recuperación. Su marido ha querido hacer público su apoyo con un mensaje que no solo ha sido inesperado, también necesario.

«Mi amor es valiente. Y eso me hace admirarla todavía más. #toelrrato a tu lado, apoyándote incondicionalmente», ha escrito Risto Mejide junto a una imagen de la pareja, que se da un tierno y delicado beso frente a un gran ventanal con unas vistas increíbles a un bonito paisaje.

Este es un mensaje que estamos seguros que Laura ha recibido con felicidad. Están siendo unos días complicados para la joven, que cuenta en casa con el apoyo incondicional de su marido. Numerosos rostros conocidos han querido unirse a la declaración de amor más oportuna de Risto a la joven: «Un beso enorme a los dos!! ❤️❤️», escribe Cristina Cifuentes, «El amor que es de verdad siempre es valiente porque es entregarse al otro sin barreras. ❤️❤️❤️❤️», le ha comentado Carme Chaparro.

Una declaración de amor a Laura en el momento que más lo necesita

«Voy a estar desconectada de redes unas semanas. Muchas cosas en muy poco tiempo y no puedo fingir que soy fuerte siempre. Os quiero». Este es el mensaje rotundo que ha compartido hace unas horas Laura Escanes. La ‘influencer’ no está pasando por su mejor momento personal y ha decidido darse un tiempo para desconectar pilas. La razón podría ser los constantes ataques y las malvadas críticas que recibe cada día en Instagram, su medio de trabajo.

El mensaje de despedida lo compartía unos minutos después de haber hecho una ronda de preguntas y respuestas en Instagram. Y entre todos los mensajes que recibió, Laura Escanes tuvo que lidiar una vez más con ataques repetidos. Tienen que ver con las dudas de muchos de sus seguidores de mantener una relación con Risto Mejide. Sin embargo, algunos de ellos han sido especialmente duros.

«¿Qué se siente al ser la sugar baby de Risto?». Esta ha sido la pregunta que ha recibido. Laura Escanes, harta ya de lo mismo, contestaba rotunda y con una peineta: «Después de seis años seguir con la misma bromita es ya cansino», contesta ella. Después, recibía otra que tampoco le hacía nada de gracia: «¿Cómo puedes estar con un tío tan mayor y raro? Porque te viene bien para tus operaciones y eso, ¿no?».