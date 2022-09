Risto Mejide está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida después de anunciar públicamente su ruptura de Laura Escanes. El presentador de televisión está roto y después de haber leído todas las reacciones de sus seguidores, algunas buenas y otras malas, ha querido pronunciarse de nuevo sobre el dolor tan grande que siente al tomar un camino separado de la ‘influencer’. Eso sí, siempre unido a ella por el bien de la hija que tienen en común.

El presentador de televisión siente ahora un dolor muy grande

Ha abierto su corazón y se ha sincerado con sus seguidores. Y es que Risto Mejide esperaba que todo fuera de otra forma y que todo no hubiese acabado de la forma en la que lo ha hecho: «El dolor lo invade todo. No tengo fuerzas ni para responder a las burlas. Ojalá tuvieran razón. Ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija. Ojalá todo fuese tan fácil», empieza diciendo sobre cómo está pasando estos momentos tan delicados.

El presentador de televisión es consciente de que muchos están sorprendidos y lloran esta decisión. A ellos les ha dedicado unas palabras, ya que él piensa como ellos. «Y a los que nos respetáis y nos lloráis, que sepáis que lloramos juntos. Gracias por vuestro cariño. Gracias por entender lo que supone una pérdida de este calibre. Es un agujero negro que se te instala en el alma. Ojalá también tengáis razón. Ojalá se salga de esto».