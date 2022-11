Risto Mejide y Laura Escanes confirmaron su ruptura a finales de septiembre, una separación en la que dejaron claro que siempre perduraría el amor entre ellos. Justo horas antes de que se descubran las primeras imágenes de la influencer besando al cantante Álvaro de Luna, el jurado de ‘Got Talent‘ se rompió ante el público del programa. El publicista actuó por sorpresa para el público tocando el piano, un instante en el que confesó sus sentimientos y en el que dejó sin palabras a los allí presentes. Sus palabras dejaron al descubierto el momento que estaba viviendo y, aunque no nombró a la que ha sido su mujer, queda claro que cada una de sus palabras iban dirigidas a ella.

«Llevo como sabéis muchos años en esto y siempre he pensado que si me subía aquí sería para dar un mensaje (…) En 1720 Johann Sebastian Bach vuelve de un viaje y cuando llega a casa le dicen que su mujer ha muerto (…) Algo pasa en menos de 17 meses para que aparezca otra vez en sociedad felizmente casado con una persona a la que prácticamente dobla la edad (…) Os cuento esto porque Bach demostró que cuando uno ama de verdad, aunque se equivoque, da igual la distancia que exista», dijo. El resto de sus compañeros le mostraron su apoyo, en especial Edurne, quien guarda una bonita relación de amistad con él. «No sé si desde ahí ves mis lágrimas, estoy llorando de emoción, llevaba años diciéndote que quería verte subido ahí con un piano y por fin lo has hecho, solo puedo decirte que te quiero», dijo la artista. Poco después se fundieron en un abrazo que reflejó lo frágil que estaba el presentador de ‘Todo es mentira’.

Laura Escanes: «Estoy viviendo por inercia porque si no se me hace un mundo»

Por su parte Laura Escanes todavía no se ha pronunciado sobre este momento tan vulnerable de Risto Mejide en televisión. Los espectadores están poco acostumbrados a ver ese lado del comunicador, lo que hace mucho más llamativo que el catalán hable a corazón abierto delante de los focos. Lo que sí ha contado la prescriptora de moda es cómo se encuentra en la actualidad. «No ha sido un mes fácil evidentemente, pero estoy rodeada de mi círculo y por suerte con mucho trabajo y proyectos que sacan lo mejor de mí. Creo que estoy viviendo un poco por inercia sin parar a pensar demasiado porque si no se me hace un mundo. Sigo con terapia desde hace meses y me viene muy bien (…) Cada uno tiene sus tiempos y sus procesos, su montaña rusa, pero estoy que no es poco«, explicaba la influencer. Poco después se ha confirmado que está abierta al amor de nuevo.