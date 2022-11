La relación de Risto Mejide y Laura Escanes se ha ido al traste de la noche a la mañana. Después de defender la estabilidad de su matrimonio a capa y espada ante los rumores de crisis y tras especulaciones varias, la pareja al final tomaba la palabra para confirmar que efectivamente su camino no estaba siendo de color de rosa y decidían separarse para emprender vidas por separado, aunque siempre unidos por el amor que sienten por su hija en común, la pequeña Roma. La suya parecía que iba a ser una ruptura cordial, en la que el respeto iba a estar por encima de cualquier circunstancia, pero parece que unas fotos de la influencer besando a otro hombre han echado por tierra estas buenas intenciones.

Laura Escanes ha sido pillada besándose con el cantante Álvaro de Luna durante una escapada a Tenerife, como así ha mostrado la revista ‘Lecturas’ este miércoles. La primera reacción de Risto Mejide no se ha hecho esperar. De nuevo, las redes sociales han sido el vehículo elegido para mandar un claro mensaje a su exmujer ante la evidencia de que ha rehecho de nuevo su vida y que ha superado su ruptura del publicista en tiempo récord. Ante esta idea, el también presentador de ‘Todo es mentira’ ha tomado una drástica decisión: eliminar a su exmujer de sus amistades de Instagram para no tener que ver nada de lo que comparte o dice en su cuenta personal, para así evitarse el dolor que esto podría provocarle.

Poco más de un mes después de anunciar su ruptura, Risto Mejide y Laura Escanes continuaban siguiéndose en las redes sociales ofreciendo una imagen de normalidad frente al fin de sus días como marido y mujer. Pero no ha tardado en dinamitarse este buen rollito reinante, al menos sí el que tenían de cara a la galería, pues el gesto de eliminar de sus amigos a su exmujer es, cuanto menos, esclarecedor. Y más teniendo en cuenta que este detalle se ha producido en la mañana de este mismo miércoles, lo que hace entender que el publicista no ha recibido con buenos ojos el nuevo romance que ha iniciado la influencer y prefiere no ser testigo de su felicidad en cada una de sus interacciones de Instagram.

Risto Mejide ha optado por no pronunciarse al respecto. En su lugar, se ha hecho eco de un momento muy emotivo del último programa de ‘Got Talent’ en el que una actuación de piano le acariciaba el alma hasta el punto de acabar emocionándose. Pero el vídeo ha venido acompañado de unas palabras cargadas de intención que parecen ahora autobiográficas: “Al final, uno es resultado de sus aciertos y de sus errores, todo suma. Y lo que ocurra entre dos adultos que se aman es tan sagrado como el arpegio que une esas dieciséis notas y las convierten en una obra de arte. No fue la mejor interpretación de Bach que escucharéis, ya lo sé. Pero sí sé que es el momento en el que más emocionado me he sentido nunca en televisión”, decía Risto Mejide. ¿Se refiere a Laura Escanes?

Por su parte, Laura Escanes ha hablado ahora de cómo ha logrado superar una ruptura: “No ha sido un mes fácil evidentemente, pero estoy rodeada de mi círculo y por suerte y con mucho trabajo y proyectos que sacan lo mejor de mí. Creo que estoy viviendo un poco por inercia sin parar a pensar demasiado, porque si no se me hace un mundo. Sigo con terapia desde hace meses y me viene muy bien (…) Cada uno tiene sus tiempos y sus procesos, su montaña rusa, pero estoy que no es poco”, respondía a una pregunta realizada por un fan.