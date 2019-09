El pasado fin de semana Ricky Martin recibió el ‘Premio Visibilidad’ de la Campaña de Derechos Humanos y aprovechó su discurso para agradecer a sus seres queridos el apoyo y anunciar la llegada de uno más a la familia: «Jwan, te quiero. Mis preciosos Valetino y Matteo, que también están aquí, os amo con todo mi corazón. Sois mi fuerza, me inspiráis todos los días y sois mi motivación para seguir haciendo lo que hago. Sois unos niños increíbles. Sois maravillosos, os quiero. Lucía, mi niña, que no está aquí con nosotros porque se ha quedado en casa con la abuela, pero también es la luz de mi vida. Y, por cierto, tengo que anunciar que ¡estamos embarazados! ¡Estamos esperando! Me encantan las familias grandes.»

Cuando en 2010 Ricky Martin desveló que era homosexual a través de Twitter se convirtió en todo un icono de transparencia, dejando para siempre atrás las mentiras que durante un tiempo mantuvo a fin de seguir las pautas que dictaban quienes dirigían su carrera musical. Hoy Ricky está casado con el artista Jwan Yosef y juntos han formado una familia numerosa que, en los próximos meses, sumarán un miembro más.

Ver esta publicación en Instagram La luz de mis ojos #Lucia Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 8 Ago, 2019 a las 11:38 PDT

En 2010 el de Puerto Rico se convirtió en padre soltero de los mellizos Matteo y Valentino y desde que en 2016 empezase una relación con Jwan Yosef, los pequeños tratan al artista como a un padre. Juntos tomaron la decisión de ampliar la familia con la pequeña Lucía y según las nuevas noticias es solo cuestión de meses que el clan Martin vuelva a crecer de nuevo.