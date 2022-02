Paz Padilla está pasando sus horas más bajas, sobre todo en lo que se refiere a su labor como presentadora de televisión. A pesar de que era una de las caras más conocidas de Mediaset, ahora Telecinco considera que la presentadora no debe incorporarse al programa tras su última polémica relacionada con las efectividad de las vacunas contra el coronavirus.

Las polémicas que ha protagonizado en las últimas semanas han sido las culpables de que la cadena haya tomado la decisión de dar salida a la presentadora de televisión. Y esto es una noticia bastante bomba, ya que Paz Padilla llevaba en ‘Sálvame’ durante más de una década. Se hace raro no verla ahora en el plató del programa que tantas alegrías (y también algunos digustos) le ha dado.

SEMANA ha hablado con una fuente cercana al grupo Mediaset, que explica que ya no acepta la justificación de que «Paz Padilla es así y que hay que quererla tal y como es». Las últimas polémicas, relacionadas con la efectividad de las vacunas para luchar contra el coronavirus ha hecho que la cadena determine que la presentadora de televisión no vuelva al plató, por lo menos por ahora. Y es que por ahora no se ha concretado si volverá o no en algún momento.

Paz Padilla, más fuera que dentro del mundo ‘Sálvame’

En el interior del nuevo número de tu revista favorita de corazón, podrás conocer todos los detalles de la operación que ha puesto en marcha Mediaset contra Paz Padilla. Pero la cadena tiene unos principios, como el apoyo de la campaña de las vacunas, y considera que no puede pasar por alto la declaración de Paz de que las vacunas «no sirven para nada».

Sus palabras fueron en un principio pasadas por alto por la cadena, pero su discusión con Belén Esteban en el plató de televisión hizo tomar una decisión drástica. Aún así, tras la guerra con la de Paracuellos del Jarama, Paz trató de justificar sus palabras y dejó claro que fue víctima de la manipulación en las redes sociales: «Lo que yo he dicho es que por mucho que tú tengas las vacunas, que la gente no se relajara aunque tuviera el pasaporte Covid. Es lo que dije en ese momento. En las redes dijeron luego que ‘Paz Padilla está en contra de las vacunas’. No soy negacionista ni antivacunas». Sus palabras no convencían a Belén, quien recordaba de manera precisa lo que Paz llegó a afirmar en un encuentro digital con Anne Igartiburu y María del Monte. Entre otras cosas, afirmó: «Si es que da igual, las vacunas no sirven para nada».

Lara Álvarez dice «no» a ‘Supervivientes’

A la salida, todavía no segura, de Paz Padilla se une la negación de Lara Álvarez de presentar ‘Supervivientes’. Después de siete años, la presentadora de televisión ha decidido declinar la oportunidad de viajar a Honduras. Se niega a viajar este año porque tras tantos años siendo la presentadora desde la playa, considera que «el esfuerzo no ha tenido su recompensa». En el nuevo número de SEMANA podrás leer todos los detalles de la decisión de Lara. ¿Hay opción de que Lara diga finalmente que sí a ‘Supervivientes’ y así volver a cumplir con su sueño de trabajar en Honduras?

