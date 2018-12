4 Entrevistamos a Belén Rueda

Además, para completar el penúltimo número de la revista SEMANA del 2018, hemos tenido el placer de hablar con la actriz Belén Rueda, un referente de la interpretación de nuestro país que sigue cosechando éxitos. Nos habla de trabajo, de familia y, especialmente, de cómo se presentan las Navidades en su hogar. También repara en los seres queridos que ya no la acompañan, pero que son testigos de su triunfo: “En estas fechas echo mucho en falta a los que no están”, confiesa la actriz, que no puede evitar ponerse nostálgica en estos días tan señalados en el calendario.