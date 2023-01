Jessica Bueno está lista para disfrutar de un 2023 cargado de buenos momentos. Ha puesto fin a un 2022 que aunque empezó bien, no ha terminado de la mejor manera. Hace apenas unas semanas se conocía su separación de Jota Peleteiro y para ella no está siendo una etapa fácil, pero lo cierto es que la modelo quiere empezar el año con buenos propósitos. Y no ha dudado en desvelarlos.

El que más ha llamado la atención es el segundo, ya que es muy revelador: «Alejarte de personas tóxicas». Este propósito va dirigido de manera directa al que es ya su expareja. Jessica Bueno acababa el 2022 separada del padre de sus dos hijos pequeños, un momento que ha vivido con tristeza, pero en el que ha estado de lo más apoyada de su familia y sus amigos más cercanos. Ahora empieza una nueva etapa, cargada de nuevos deseos y esperanzas.

Estos son los propósitos del 2023 para Jessica Bueno

Pero no es lo único que quiere cumplir la modelo. Y es que se ha propuesto otros muchos retos para el 2023: «Confiar en tu intuición. Cuidar tu salud mental. Aprender algo nuevo. Leer más. Aceptas tus imperfecciones. Viajar. Conocer personas nuevas. Ser amable contigo y con los demás. Descansar más. Escuchar a tu corazón. Trabajar más en tus sueños y metas. Meditar», han sido los primeros propósitos que quiere cumplir.

Pero hay uno que es importante para ella, ya que tiene que «renunciar a lo que ya no es para ti». Y también otros como: «Volver a intentar eso que tanto quieres. Ayudar a un desconocido. Ser paciente contigo y con los demás. Encontrar tu propósito. Decirle a las personas que amas lo importante que son para ti. Irte a dormir temprano. Cuidar de tu cuerpo. Entender tus emociones. Amarte más», termina diciendo con ganas de cumplirlos todos.

Ahora toca renunciar a lo que no le hace bien

Están siendo unas Navidades diferentes para Jessica Bueno, las primeras que pasa sin el padre de sus dos hijos pequeños. En toda esta historia parece que la modelo es la que peor lo está pasando, aunque públicamente ha tratado de llevarlo con la mayor discreción posible. Pues bien, lejos de amilanarse, Jessica quiso gritar a los cuatro vientos que está dispuesta a pasar unas fiestas feliz con las personas que más la quieren, demostrando que Jota ya es pasado. «Celebrar la navidad rodeada de familia y con los de siempre, es lo mejor que hay ♥️ #feliznavidad #felicesfiestas #mismejoresdeseosparatodos✨«, escribía hace unos días, dejando claro que no le hace falta nadie más para estar bien y feliz. Para ella estar con su familia y sus amigos más cercanos estos días es clave para seguir adelante. Y está consiguiendo reponerse de las adversidades.