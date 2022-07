Carmen Alcayde está viviendo su verano más increíble, no solo porque se ha convertido en una de de las colaboradoras habituales de ‘Sálvame’, también porque en el terreno personal no puede estar más feliz. Está siendo un verano increíble, el primero que disfruta de verdad tras someterse a una remodelación el pasado año. En ese momento, los resultados no eran tan evidentes como ahora. De hecho, estos días de vacaciones se atreve a compartir posados en ropa de baño, algo que no hacía antes.

Carmen presume ahora de la remodelación que se hizo hace un año