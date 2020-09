María Teresa Campos aseguró que nunca había conocido personalmente a Rocío Flores, algo que era falso debido a que hay imágenes juntas

Hace unas semanas, María Teresa Campos se convirtió en protagonista de ‘Hormigas Blancas’ después de confesar que ella no conocía de manera personal a Rocío Flores. Una declaración que no se hubiera convertido en noticia sino hubiera sido porque hay imágenes de ambas paseando por las calles de Madrid. Son muchos los que no entendían las palabras de la popular presentadora, ya que un vídeo puso en entredicho su versión. En unas imágenes se puede ver a ambas, agarradas del brazo y mostrando cierta complicidad, en el año 2011. Cinco años después de la muerte de Rocío Jurado ambas acudieron al bautizo de Alejandra Fernández, la primogénita de Rosario Mohedano. No obstante, sobre esto, por el momento, había preferido no pronunciarse la hija de Antonio David Flores. Hasta ahora.

Rocío Flores asegura que no ha hablado con Gloria Camila del tema

La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha reaparecido después de un verano en compañía de los suyos, donde ha recuperado el tiempo que estuvo en Honduras separada de los suyos. Ha sido uno de los veranos más intensos y ha recorrido la Península acompañada por su novio, que no se ha separado ni un solo momento desde que salió del concurso de ‘Supervivientes’. A pesar de que se ha visto envuelta en la polémica por las palabras de María Teresa Campos, ha querido salir aireosa y no entrar en este tipo de juegos. En conversación con Europa Press ha desvelado que no ha hablado con Gloria Camila sobre este tema, dejando claro que no le da mucha importancia a las declaraciones de María Teresa.

Puedes escuchar la entrevista completa en el siguiente vídeo, en la que además se pronuncia en cómo está su relación con su novio y cuáles son sus planes de futuro. Precisamente este viernes, SEMANA se ha hecho eco de que Rocío Flores habría dejado de lado su trabajo como coach nutricional después de varios años al frente de este trabajo que tanto éxito y alegrías le ha dado durante este tiempo. Parece prefiere encaminar su vida en otros sectores y últimamente se está dando más a su faceta como influencer.

Esta conversación se llevó a cabo cuando Rocío Flores llegó al AVE de Madrid. La joven llegó a la capital para someterse a varios retoques estéticos en una de sus clínicas de confianza. Allí, Rocío se sometió a un doble retoque, primero de nariz y después de labios. Cada vez cuida y mima más su imagen, sobre todo después de salir de ‘Supervivientes’ y perder más de 15 kilos. Cada día, es una nueva Rocío Flores que se ha convertido en una exitosa influencer y que ya trabaja con diferentes marcas.