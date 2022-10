Karelys Rodríguez ha vuelto foco mediático por culpa de la noticia de que Cayetano Rivera y Eva González viven separados. Aunque no ha querido decir nada al respecto porque está inmersa en su vida en Londres, la que fuera amiga del torero ha querido compartir en sus redes sociales lo que piensa de todo esto con una contundente frase en inglés: «Trust in timing» [«Confiar en el tiempo»].

No ha añadido nada más, tan solo esta corta pero contundente frase que deja claro lo que piensa de todo lo que está ocurriendo en torno al matrimonio de Cayetano y Eva. Después de años en el foco mediático por las fotos que publicó SEMANA en exclusiva en la que la veíamos disfrutar de un planazo junto al torero en Londres, ahora Karelys deja claro que solo el tiempo pone a cada uno en su lugar. Parece que ella pronosticaba lo que ha pasado ahora.

Pero no es lo único que ha dicho en las últimas horas. A pesar de que dejaba claro que no quería saber nada de esta historia, Karelys parece haber elegido compartir esta frase en el momento adecuado. Una forma de expresar lo que siente ahora que se ha dado a conocer que Cayetano y Eva viven separados pero sin ser tan directa y evidente.

Karelys Rodríguez no quiere saber nada de todo esto y deja claro que no quiere volver a hablar con los medios de comunicación sobre Cayetano Rivera. De hecho, asegura que está centrada en su vida: «Me pilla en mi puesto de trabajo, no puedo hablar. No quiero saber nada de eso, estoy al margen de todo», declaraba rotunda a La Razón.

No quiso añadir nada más y colgó el teléfono para evitar que se le hicieran más preguntas. La canaria continúa haciendo su vida en Londres, donde trabaja en un prestigioso despacho de abogados. Fue allí donde precisamente SEMANA la fotografió junto a Cayetano Rivera, del que ahora no quiere oír hablar.

Al parecer, el matrimonio estaría viviendo separados porque se encuentran atravesando una profunda crisis. Ya atravesaron por una crisis en 2019 cuando SEMANA publicó en exclusiva unas imágenes del torero junto a Karelys en un restaurante en Londres, donde continúa viviendo. A punto de cumplirse su séptimo aniversario de boda, Eva González y Cayetano Rivera se convierten en noticia porque viven separados.

El matrimonio, que es padre de un hijo, Cayetano, de 4 años, estaría atravesando una importante crisis. Según lo trascendido llevarían meses sin residir bajo el mismo techo, tal y como ha publicado la revista ‘Hola’. La última ocasión en la que Eva González y Cayetano Rivera se dejaron ver juntos públicamente fue el pasado mes de abril con motivo de una corrida de toros celebrada en la localidad gaditana de Ubrique. La presentadora acudió por primera vez al tendido acompañada de su pequeño.