José Ortega Cano ha desvelado qué tiene de cierto el supuesto anillo de compromiso de Rocío Jurado que su hija no le habría devuelto.

Aunque en la docuserie de Rocío Carrasco todavía no se ha profundizado sobre el motivo del distanciamiento entre ella y José Ortega Cano, hay muchos que han relatado las posibles causas en televisión. Después de que Rocíito insistiera en uno de los episodios en que la boda del diestro y su madre había sido un error, hay quien ha comentado que su ruptura podía deberse a la venta de un apartamento que la artista y él tenían en Miami. Otros dicen que nada más lejos de la realidad, sino que se debe a un anillo que Rocío no quiso entregarle al torero a pesar de sus súplicas. Se trata del anillo de compromiso de La más grande, el cual Ortega Cano quería regalar a Gloria Camila, una pieza que jamás habría llegado a sus manos. El empresario ha sido preguntado por ello y su acción es cuanto menos sorprendente. A pesar de que en todo momento permanece en silencio y no quiere responder a las preguntas de los periodistas, sí que se pronuncia cuando se habla de la polémica joya.

Vídeo: Europa Press

Ortega Cano ha asegurado que sí hablará y se confesará sobre determinadas declaraciones de Rocío Carrasco, no obstante, esperará para hacerlo. El momento para hacerlo será una vez haya terminado el documental que protagoniza Rocío Carrasco, siendo esta una decisión que han tomado otros integrantes del clan. Prefieren esperar en su mayoría a que se haya emitido al completo por si en algún momento la historia da un giro de tuerca, aunque muchos creen que la relación con los suyos es irrecuperable. En especial con su hija, Rocío Flores, quien intentó tender puentes con ella, pero quien más se está alejando cada semana.

Rocío Carrasco ha repetido a lo largo de los últimos capítulos que uno de los motivos es que tengan relación con Antonio David Flores, alguien al que ella define como «un ser maligno». Rocíito cree que él es el eje de todos los problemas que han ido teniendo en su vida y ha advertido que si sus hijos no rompen su relación con él, ella tampoco la tendrá con ellos, unas duras palabras que han generado un gran debate en redes sociales. Por el momento, todavía quedan algunos episodios hasta que termine la docuserie, eso sí, ya hay rumores que apuntan a una segunda temporada de la misma, por lo que esta historia lejos de acabarse, solo acaba de empezar.

Vídeo: Europa Press

Mientras tanto Ortega Cano no estaría viendo el programa, ya que los médicos se lo habrían recomendado por cuestiones de salud. Las declaraciones de Rocío Carrasco pueden afectarle, algo que los expertos quieren evitar a toda costa.