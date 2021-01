En su reciente entrevista en ‘Viva la vida’, la malagueña ha dejado claro que no tiene por qué pedirle perdón. Esto es lo que responde el presentador.

Este fin de semana, María Teresa Campos se sentaba en el plató de ‘Viva la vida’ para hablar de aspectos de su vida que despiertan un enorme interés, como la controvertida entrevista con Isabel Gemio, sus enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez osu ruptura con Edmundo ‘Bigote’ Arrocet… En su esperado regreso a televisión, la periodista hablaba con Emma García sobre sus desencuentros con el de Badalona, con quien aún quedan asuntos que resolver. «Estoy bien con él, pero tenemos todavía que hacer público que estamos bien. Tenemos prevista esa conversación», admitía.

«Yo lo pasé mal», confesaba María Teresa en ‘Viva la vida’. Asimismo, dejaba claro que no cree que deba pedir perdón a Jorge Javier. «Yo había convenido que fui allí por un asunto. Ellos querían poner unos vídeos y hacer otras cosas». También recordaba que no era la primera vez que se enfadaban. «No me siento orgullosa de nada. No me siento culpable de nada. Jorge Javier es una de las personas de esta profesión que yo más quiero».

«Lo que pasó se me ha olvidado»

Este lunes, Jorge Javier Vázquez ha aclarado que, al igual que Campos, él también tiene una actitud conciliadora. De vez en cuando han hablado por teléfono e intercambian mensajes a través de WhatsApp… hasta que llegue el día en que se reúnan para tratar personalmente de lo que pasó. El catalán reconoce que suele explotar cuando se enfada, pero luego no le da importancia a lo que: “Ella dice una verdad importante: Si alguien te importa… Yo sinceramente, lo que pasó aquel día a mí ya hasta se me ha olvidado”.

«La llamé por teléfono no hace mucho. Ella me mensajeaba, no lo cogía. Yo la llamaba, no me respondía… Conseguimos hablar y dijimos que tenemos una conversación pendiente, pero con ningún reproche y con ningún mal rollo», ha añadido Jorge Javier este lunes. «Lo que dice ella… es que tengo poco que decir porque sé que lo voy a solucionar. Y creo que ella tampoco me tiene que pedir perdón».

El rifirrafe entre ambos sucedió el pasado mes de octubre en Telecinco. La madre de Carmen Borrego y Terelu se enfrentaba al catalán y lo insultaba: «Y tú que dices gilipollas, tonto, el Paco no te quiere, estás solo». Incluso abandonaba el plató, enfadada. Su actitud provocó que Jorge Javier se sintiera «maltratado» por alguien a quien durante años ha considerado su amiga y confidente. El pique ha durado meses, aunque con el tiempo la tensión se ha ido relajando. A día de hoy reina la calma, pero ninguno de los dos ha pedido disculpas al otro.

«Estoy bien con él», ha admitido María Teresa. «Para mí tengo la misma relación que tenía antes. Creo que la grandeza está en rectificar y en reconocer las cosas». La veterana periodista ha explicado que «yo he hablado por teléfono con él, pero de cosas sin importancia. Si en algún momento él ha dicho tonterías, yo también.