La última etapa para Almudena Cid no ha sido especialmente fácil. La exgimnasta se ha divorciado de Christian Gálvez después de once años de matrimonio. Tras unos meses complicados, la vitoriana está recuperando la sonrisa y viviendo con ilusión un nuevo capítulo en su vida. Sin embargo, no le gusta demasiado que le recuerden a su ex. Cuando un reportero la ha abordado en plena calle y le ha preguntado si le desea la mayor felicidad al presentador, la respuesta de esta ha sido tajante: «Yo pienso en mí», ha afirmado con una sonrisa nerviosa.

Unas declaraciones con las que parece querer cerrar una puerta dolorosa de su vida. Cabe recordar que el presentador actualmente mantiene una relación con la periodista Patricia Pardo. Almudena Cid también ha subrayado que los primeros meses fueron especialmente difíciles, pero que ahora ve todo desde otra perspectiva. «En esos momentos no sabía ni dónde estaba. Ahora estoy muy bien. Además, me estoy reencontrando conmigo misma. He encontrado rincones que no había transitado. Estoy recuperando los valores que tengo en esencia. Volver a mi etapa deportiva me ha valido para recordar cómo era yo».

La evolución de Almudena Cid

La vitoriana quiere pasar página y evitar entrar en detalles sobre una separación complicada. «Siempre hablaré de mi evolución propia y de mi autoconocimiento. De aquello que me he ayudado. Como he hecho siempre, si la gente ha seguido un poco mi carrera», ha señalado esta vez. También ha confirmado que la exposición mediática había sido «muy dura» ya que se ha producido cuando tenía que subirse a un escenario para representar la obra de teatro en la que participaba. «Lo he hecho muy bien».

No cree que a partir de ahora vaya a ser más exigente en el amor. «Voy a seguir siendo yo, pero la vida te ayuda a experimentar y te enseña muchas cosas. Quiero seguir siendo en esencia como era yo», ha indicado. También ha dicho que se ha visto sorprendida por toda la repercusión que ha tenido su separación. «Hay cosas que no son interesantes para la gente». Respecto a cómo su madre ha seguido esta historia ha dicho lo siguiente: «Es una madre que ha visto todo. Las madres saben por lo que pasan. Yo no tengo la responsabilidad sobre ella. Ella es independiente», ha explicado.

«Yo soy una tía super normal, natural y espontánea. No quiero que nada ni nadie coarte la forma que tengo de ser», ha señalado al final de esta última e improvisada entrevista. Asimismo ha recalcado que no quiere perder la sonrisa porque es algo que la define a la perfección. En cuanto a lo personal, actualmente solo tiene ojos para su sobrino, el pequeño Marco, que la tiene completamente enamorada. Aunque no se cierra al amor y tampoco a ser madre cuando encuentre a la persona indicada.