La amistad de Mila Ximénez y Paloma Cuevas no pasa por su mejor momento, por lo que la colaboradora de ‘Sálvame’ le ha hecho un reproche público.

Mila Ximénez este miércoles se confesó una vez más con la audiencia de ‘Sálvame‘. La colaboradora vivió una tensa tarde al reencontrarse con Lydia Lozano tras conocerse la ruptura de su amistad y, aunque gran parte del programa se centró en descubrir si podían acercar o no de nuevo posturas, no fue el único tema que se abordó. También se habló de la decepción que sentía la periodista con otra conocida amiga, en este caso, Paloma Cuevas. A pesar de que la empresaria y Mila estaban muy unidas, desde hace algún tiempo no mantienen contacto, una situación que ha llevado a que ella le haga un reproche público. Muy seria y con una desilusión que traspasaba la pantalla, Mila ha explicado que está «un poquito decepcionada» con Cuevas. «Ya hablaremos tú y yo», ha añadido.

Mientras Jorge Javier Vázquez le preguntaba a qué se debían estas palabras, Mila Ximénez trataba de dar pocos detalles, pero insistía en que estaba dolida debido a que consideraba que Paloma no había estado a la altura. A pesar de que Paloma se separó hace medio año de Enrique Ponce, para ella esta última etapa tampoco ha sido fácil, ya que le diagnosticaron un cáncer de pulmón, enfermedad de la que se ha estado tratando con el fin de superarla. “Siempre he estado a tu lado. No sé nada de ti hace como seis meses”, ha dicho mirando a cámara.

A pesar de que es cierto de que este 2020 no ha sido ni mucho menos fácil para ninguna de las dos, Mila Ximénez ha añorado que su amiga Paloma estuviera mucho más presente en su batalla. Por ello, aunque entiende que la separación del diestro y Paloma ha supuesto un gran varapalo para ella, hubiera preferido poder contar con su amiga en sus circunstancias actuales. Por el momento, se desconoce si la ex de Ponce recogerá o no el guante y si finalmente se sentarán a hablar para explicarse la una a la otra cómo se han sentido y cómo podrían arreglar este contratiempo entre ellas.

Paloma sigue siendo noticia por su divorcio, aunque se diera a conocer en el mes de julio el proceso en el que se encontraba con el padre de sus hijas. En SEMANA publicamos en exclusiva que el torero y ella habían tomado la decisión de separarse, sin embargo, a día de hoy Enrique Ponce todavía no ha firmado el divorcio, lo que ha hecho saltar todas las alarmas acerca del motivo por el que frena su ejecución. Hay detalles que afinar y eso sería lo que habría provocado que, aunque siga con Ana Soria, todavía no se haya ratificado.

Fue hace tan solo unos días cuando sonaron con fuerza rumores de crisis entre Ana y Enrique, algo que desmintieron ambos en el cumpleaños del torero. Bastaron cinco imágenes de ambos y un texto romántico para dejar claro que viven ajenos a cualquier crisis y que todo marcha entre ellos como el primer día. Están felices y su único deseo es el de mirar hacia delante sin miedo al qué dirán. «Felicidades mi vida. Solo me importa que TÚ sepas lo que te quiero», escribió la joven almeriense justo el día en el que Ponce cumplió 49 años.