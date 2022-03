Jorge Javier Vázquez está radiante de felicidad al ver cómo el éxito en el teatro no se ha resentido y que su obra, ‘Desmontando a Séneca’, sigue atrayendo un flujo constante de público, aunque no sucede lo mismo con su trabajo en Telecinco. El presentador ha disfrutado de una nuevo noche de gloria sobre el escenario, pero de nuevo Rocío Carrasco ha sido la gran ausente de su espectáculo, algo que él mismo ha querido señalar en conversación con los reporteros, destacando que la nueva estrella de la cadena sigue siendo reticente a verle actuar y que parece que se va a perder una de las pocas funciones que aún le quedan por ofrecer en Madrid, y es que esta semana se despide del público en la capital.

Vídeo: Europa Press

Recordando que esta semana llega a su fin la estancia de su obra en el Teatro Reina Victoria de Madrid, Jorge Javier Vázquez ha querido lanzarle un mensaje a Rocío Carrasco. “La última semana ya y no ha venido Rocío Carrasco”, dice. Unas palabras que encierran un reproche y es que parece especialmente interesado en que ella esté sentada entre el público, le vea en acción y le dé unas directrices sobre cómo le ha visto sobre las tablas. Sin embargo, este momento no llega a materializarse y a falta de una semana para que ‘Desmontando a Séneca’ baje el telón en Madrid, Jorge Javier Vázquez ha querido subrayar la ausencia que más le ha pesado, y no es María Patiño, a quien se lo ha dicho en numerosas ocasiones cabreado ante sus negativas y las excusas que esgrime. Rocío Carrasco tampoco ha ido a verle y parece que, aunque lo trate a modo de humor, gracia no le hace que no ocupe la butaca destacada que le está reservando desde hace varias semanas.

Jorge Javier Vázquez está feliz por la buena acogida que su obra de teatro ha tenido en Madrid, aunque entre el público no haya podido ver caras amigas como la de María Patiño o Rocío Carrasco. Han sido muchos los famosos que sí han querido arropar al presentador en su espectáculo, especialmente después de que Álvaro Morte, actor protagonista de ‘La casa de papel’, cargase contra el presentador en su faceta como actor y denunciase que hay actores con gran talento que no logran llenar teatros, mientras que él cuelga el cartel de ‘no hay entradas’, solo por la fama que arrastra. Una injusticia, para él, que sin embargo no ha hecho más que acrecentar el interés del público por el trabajo de Jorge Javier Vázquez en el teatro. Eso sí, no lo suficiente para que Rocío Carrasco o María Patiño den el paso y se sienten en una butaca para ver a su amigo en acción.