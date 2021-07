Olga Moreno ha respondido a Rocío Carrasco y ha relatado lo que verdaderamente sucedió en el hospital cuando estaba ingresado David Flores.

Rocío Carrasco y Olga Moreno tienen versiones contradictorias de lo que sucedió durante el ingreso hospitalario de David en el hospital. Rociito insistió en que no acudió al hospital antes por no ser conocedora de su hospitalización, un asunto que esta vez no han abordado. Eso sí, se han detenido en esta fecha para explicar el reproche que en esa ocasión le hizo la malagueña a la madre de Rocío y David Flores, pues consideró importante trasladárselo. Aunque hasta ahora esta petición era desconocida, Olga Moreno ha insistido en que tan solo quiso pedirle cierta normalidad para con ellos. «Creo haber coincidido con ella dos veces en mi vida, y en el hospital. Yo ahí salí a terraza a fumar con ella, hablé con ella por primera vez y le dije que no veía normal que esos niños, que llevaba yo 16 años con ellos, que no fueran a la playa, de ir al cine… Una serie de cosas que no eran así. Eso es lo que transmitían los niños a nosotros, que necesitaban tiempo con su madre», ha dicho.

Poco tiene que ver esta historia con la que en su día contó Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado contó durante la docuserie que nada más entrar en la habitación fue consciente de que David, según ella, estaba recibiendo información ‘envenenada’ por parte de Olga. «¿Ves Olga como mi madre sí venía? Que me habíais dicho todos que mi madre no iba a venir. ¡Yo sabía que mi mami venía con el Fidelito! En ese momento se me saltaron las lágrimas y me dieron ganas de estrujarle la cabeza a alguien», comentó Rociito en otro de los capítulos. Una información que Olga ha vuelto a negar y es que ella insiste en que jamás ha hablado mal de Rocío Carrasco en su casa, por lo que estas ideas no encajan con la educación que ha tratado de trasladar a Rocío Flores y David.

Olga Moreno se ha sentado este miércoles en el plató de Telecinco, ‘Ahora, Olga’ para explicarse tras las duras declaraciones que Rocío Carrasco dio sobre ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. Una cita en la que ha admitido estar profundamente nerviosa y en la que se ha limitado a repetir que ella tan solo estaba en el programa para responder a las acusaciones sobre ella y no sobre los niños.