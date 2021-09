Ante la participación del humorista en ‘Secret Story’, la colaboradora de ‘Sálvame’ tiene claro el mensaje que le daría al ex de su madre si se reencontrasen.

Este lunes, Carmen Borrego ha regresado a ‘Sálvame’ para ocupar el puesto de colaboradora que dejó hace dos años. En su vuelta a programa, la malagueña ha respondido a todas las preguntas de actualidad que le ha hecho Jorge Javier Vázquez al sobre su familia: desde su relación con su sobrina Alejandra Rubio, a su reconciliación con Terelu o el fichaje de Bigote Arrocet en ‘Secret Story‘, el nuevo ‘reality’ de Telecinco.

«Es un buen fichaje», ha reconocido. También ha confesado que la reaparición del chilenoargentino en televisión pondrá a María Teresa Campos en una situación incómoda: «Creo que sí verá el programa. Mejor que lo vea y que no se lo cuenten… No creo que mi madre esté 24 horas viéndolo». En cualquier caso, «es una faena para mi madre. Ella tiene eso cerrado». De su participación en la nueva versión de ‘Gran Hermano’ de Mediaset no tiene duda de que pondrá a la veterana periodista en un brete, ya que volverá a situarla en el foco mediático. Asimismo, considera que el ex de su progenitora será prudente en lo relativo al relato que pueda hacer de su romance con la malagueña delante de las cámaras. «No creo que Edmundo hable mal de María Teresa dentro del ‘reality’… Él va a hablar, pero no va a hablar mal», ha dicho.

Lo que piensa del regreso de Bigote a televisión: «Si yo fuera Teresa me inquietaría»

«Está en su absoluto derecho de contestar a lo que le pregunten o a dar una explicación. Pero creo que no va a hablar mal». Tras dos años de silencio, el actor y comediante volverá a participar en un programa de máxima audiencia. Ya lo hizo en ‘Supervivientes’, pero entonces «pensábamos que iba a hablar y estuvo callado». Ahora se pone en la piel de su madre y reconoce que no es plato de buen gusto ver a un ex en la pequeña pantalla:«Si yo fuera Teresa me inquietaría, me removería muchas cosas», ha destacado la andaluza.

De los coches de Edmundo que llevaban dos años en el garaje de María Teresa Campos y esta ha enviado al desguace, ha anunciado que fue una decisión tomada después de avisarlo. «Lo de los coches se llevó al desguace con el consentimiento de él. Mi madre no tenía conocimiento de que esos coches estaban ahí. Mi madre no tenía conocimiento y se enteró un día que enseñó la casa. Ella nunca sale por el garaje».

Borrego sabe que en un futuro no muy lejano podría encontrarse de nuevo con Bigote. Una situación que no le haría ninguna gracia: «No tengo nada que hablar con él… Una vez dije que si lo tengo delante lo mato, pero ahora mismo no está en mi vida». Aún le pesa la manera en la que cortó la relación con su madre, a través de un mensaje: «Estamos hablando de una persona que llevaba 5 años de convivencia con mi madre. Y que te deje por WhatsApp…. Esa explicación que no se dio, ella dirá: ‘¿Y que pasaría?».

«Ahora mi madre no está tan vulnerable»

Si lo viera, sabe bien qué le diría, qué mensaje le daría. Porque hay un claro reproche guardado en la recámara para él. «¿Por qué no llamaste a mi madre en ese momento?», le diría si se cruzase en su camino. «Querías dejar la relación. ¿Por qué te tuviste que ir de esa manera?».

La colaboradora ha recordado que cuando María Teresa Campos rompió con Edmundo «estuvo mal, pero venía estando mal mucho tiempo». Todo eso, afortunadamente, es agua pasada: «Mi madre quiere dar carpetazo a este asunto y él también tiene todo el derecho a hablar… Ahora mi madre ya no está tan vulnerable. Antes repetía mucho el tema y hablaba mucho de él. Tenía como que pasar un duelo». Pasado dicho duelo, la veterana comunicadora, de 80 años, está lista para vivir de nuevo el amor: «Mi madre sigue teniendo ilusión por enamorarse y nada me gustaría más que lo hiciera».

Carmen ha asegurado que «no se va a quedar callada de lo que diga ese señor», aunque a su madre le duela. «Entiendo dónde estamos, dónde vivimos y la realidad».

Terelu, por su parte, también se ha pronunciado al respecto y ha sido muy tajante. «Mi madre necesita tranquilidad», ha sentenciado. «Ella está hablando en nombre de mi madre porque ella no quiere saber nada», ha puntualizado el fichaje estrella de ‘Sálvame’. «Todo lo que tiene que ver con Edmundo me sigue haciendo daño porque en ese momento mi madre estaba muy vulnerable. Hubo un momento en que hablaba de Edmundo a todas horas», añadía.

«Ha vivido en una buena casa, con servicio…»

«Él ha vivido en una buena casa, ha vivido con servicio… Pero ni siquiera le ha pedido dinero a mi madre. Se ha hecho revistas gracias a la relación con mi madre, eso sí», ha subrayado. En lo relativo al beneficio que ha podido sacar Bigote de su idilio con la Campos, Jorge Javier ha recordado que «Edmundo ha ganado con la relación de tu madre medio millón de euros».