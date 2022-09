Han pasado apenas dos semanas desde que José Antonio Canales Rivera sufriera una brutal cogida durante una corrida de toros en Retuerta del Bullaque, en Ciudad Real. Ahora, el torero ha contado por primera vez cómo reaccionó su familia tras ser pillado por un toro en el saco escrotal. Este martes, durante la emisión de ‘Sálvame‘, el gaditano ha revelado que su primo Fran Rivera aún no se ha puesto en contacto con él para saber cómo se encuentra. «No me llamó tras la cogida. Apenas he tenido ninguna relación desde ‘La herencia envenenada», ha contado. «Estoy trabajando y tengo la responsabilidad de decir la verdad. Igual que digo eso también digo que yo no había llegado al hospital y Cayetano ya me había llamado tres veces».

Aunque Fran no se ha puesto en contacto con él para interesarse por su estado de salud, Cayetano y Kiko Rivera sí lo han hecho. El primero mantiene una excelente relación con Canales Rivera. En el caso del DJ, su vínculo con él es mucho más reciente. El hijo de Isabel Pantoja ha estado alejado de la familia de su padre, Paquirri, desde la infancia. Fue a raíz de estallar contra su madre cuando empezó a profundizar más con el clan Rivera, incluido el colaborador. «Con Kiko no tengo prácticamente relación con él. Y Kiko no solo manda mensajes. Manda WhatsApps y me manda fotos privadas como animándome y diciéndome ‘tienes que estar’. Y se permite mandarme fotos con su familia como diciendo ‘te veo enseguida’. Es un tipo cariñosísimo», ha explicado.

El torero habla de su acercamiento con Kiko Rivera

El andaluz admite que le gustaría tener más contacto con su primo Kiko, pero no les resulta tan fácil verse: «En dos o tres ocasiones hemos querido quedar para comer, pero no se ha dado. Sí hablamos, sí nos hemos visto». A día de hoy, su madre, Teresa Rivera, sigue sin haberse reunido con el músico: «Mi madre no ha llegado a verlo».

Canales Rivera ha dejado claro que no piensa echar en cara a su primo Fran este descuido. Prefiere no tenerle en cuenta la falta de interés que ha mostrado tras su grave cogida: «Los Rivera, aparte de tener muchísimos defectos, es verdad que somos un poco desgastados. Me gusta justificarlo, no pasa nada».

Canales Rivera asegura que ya no tiene conflictos con su primo Fran: «Las movidas quedaron solucionadas hace años»

Asimismo, detalla que los rifirrafes entre ellos ya son cosa del pasado: «Las movidas nuestras quedaron solucionadas hace muchísimos años. Sí las tuvimos, pero me gusta dejar claro que quedó ahí. No me da igual lo que le ocurra. Le deseo lo mejor hoy, mañana y siempre».