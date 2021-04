La colaboradora lamenta que el diestro no se haya reunido ni con Julia ni con Andrea Janeiro durante su reciente visita a Madrid: » ¿Por qué no queda a comer con sus dos hijas?».

El pasado fin de semana, Jesulín de Ubrique se trasladaba a Madrid para participa en las próximas grabaciones de la segunda edición de ‘El Desafío’, presentado por Roberto Leal. El diestro, muy ilusionado con este nuevo proyecto profesional, se reunió con otros famosos que le acompañarán en el concurso, como María Pombo, Lorena Castell o Raquel Sánchez Silva. A pesar de su estancia de varios días en la capital, el diestro no se reunió con su hija, Julia Janeiro, que hace una semana cumplió 18 años.

El propio torero explicaba a los medios que no se reuniría con Julia debido a las estrictas medidas medidas de la productora del programa de Antena 3 para evitar contagios entre los concursantes. Es una cuestión de la que Belén Esteban ha hablado en ‘Sálvame’. Para la colaboradora, se trata de un desplante a su progenitora que no comprende.

«Cada uno tiene en la vida lo que se merece»

Julia, que se ha convertido en el principal objetivo de la prensa tras cumplir la mayoría de edad, no ha podido estar acompañada de sus padres en una fecha tan especial. Ella vive en Madrid con su novio, el futbolista Brayan Mejía, y ellos en Arcos de la Frontera, pero su padre no se ha reunido con ella debido a sus compromisos laborales. Para Esteban, se trata de una situación habitual en su expareja, que ha hecho lo mismo con su hija Andrea: según ha recordado, en el pasado ha visitado Madrid por trabajo, pero no la ha visto.

“Ha ido a comer a restaurantes donde voy yo”, ha comentado. No quería decir nada de Julia porque «le tengo respeto», pero no le resultó imposible pasar por alto el hecho de que el matador no se haya encontrado con ninguna de sus dos hijas. “La parte que a mí me toca está acostumbrada, pero no pasa absolutamente nada, cada uno en la vida tiene lo que se merece”

Belén Esteban se ha lamentado de que Jesulín ha viajado en innumerables ocasiones a Madrid y en la mayoría no ha llamado a Andrea para quedar. «Un ejemplo muy claro. Cuando se grabó lo de Torrente se grabó en Paracuellos…. ¡Y es que, vamos!», se quejaba.

«¿Y por qué no queda a comer con sus dos hijas?», se lamenta Belén

«Pregunto: ¿Y por qué no queda a comer con sus dos hijas? ¿Es malo que un padre se vaya con sus hijas?». Por último, matizaba un detalle sobre la relación que tienen ambas hermanas: «He dicho que tienen relación, aunque sea de teléfono. Ahí no me voy a meter. No voy a entrar en qué tipo de relación».

Mientras su padre grababa en un plató de Atresmedia, Julia Janeiro compartió una publicación en sus redes sociales que ha dado lugar a numerosas interpretaciones. «Asume el riesgo«, escribía en su en su último post en el que ha conseguido miles de ‘likes’.