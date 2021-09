«No entiendo su actitud, me sorprende y cuando dejo de entender las cosas no controlo», ha afirmado la joven sobre su tía.

Las tiranteces entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego crecen día a día. Tía y sobrina están protagonizando una trifulca familiar que no tiene atisbos de parar en ningún momento. Esta vez la joven se ha mostrado muy dolida con la colaboradora, sobre todo por el dolor que está provocando en su madre, Terelu Campos, y confirma que no la reconoce cuando la ve intervenir en televisión.

“No sé qué hacer, me he ido a Málaga en plan paz y me he dejado la paz en el camino. No entiendo cómo queremos parar esto muchas veces y ella no para en ningún momento», ha afirmado en ‘Viva la vida’. Añadía que se sentía incapaz de hacer nada ante esta guerra familiar. Cabe recordar que Carmen Borrego recientemente señaló a Kiko Matamoros como uno de los culpables de este conflicto. «El tema de Kiko y hacerle culpable de la situación familiar me parece absurdo, totalmente surrealista. Carmen está permitiendo cosas que yo no permitiría nunca, no compensa todo en la vida».

Nuevamente, la hija de Terelu Campos se ha mostrado dura con el comportamiento de su tía: “Una cosa es estar cohibida y otra faltar el respeto, que me llame desquiciada, aprovechada o que se permitan que nos digan que no nos soportan”. Ha explicado que no siente que quiera parar de una vez por todas el asunto: «Si viera que lo quiere parar, no diría ni una palabra. Pero luego lanza pullas a mi madre, y mi madre está por encima y si me tengo que pelear con quien sea lo haré. Está haciendo daño a mi madre».

El hartazgo de Alejandra Rubio es más que evidente: «No entiendo su actitud, me sorprende y cuando dejo de entender las cosas no controlo. Veo a una Carmen que no conozco». También recalcaba que debía estar agradecida de proceder del mediático clan: «Muchas veces he dicho que soy Rubio porque me apellido Rubio y aquí tenemos que saber porqué estamos, somos Campos. Una cosa es estar cohibida e ir a otro sitio a faltar el respeto y permitir que se diga de todo de nosotras”.

Las palabras de Carmen Borrego

Carmen Borrego nuevamente habló del tema en ‘Sábado Deluxe’ y dijo estar un «poco harta de ser del clan Campos, de que se vea la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ellas también hablan en los platós». Asimismo se mostraba muy crítica con su hermana. «Me resta méritos, no lo digo yo, lo acaba de decir ella. Mi hermana no es capaz de reconocer cuando hago algo bien». Aprovechaba para reprochar a la colaboradora su actitud con su hija: «Debería haber sido más dura con ella». Explicaba que se habían «enquistado» cosas que estaban impidiendo una reconciliación.