Tras muchos días de incertidumbre este lunes, por fin, pudimos descubrir lo que escondían los containers que Rocío Carrasco ha guardado con tanto mimo estos años. Entre otros enseres mostró ante millones de espectadores los vestidos que lució su madre, Rocío Jurado, en vida. Los tildó de «joyas», aseguró no conocer la historia de todos ellos e incluso habló de la posibilidad de adaptarlos para enfundarse en alguno de estos. Sin embargo, esa no es la primera vez que se ven en televisión años después de la muerte de ‘La más grande’. Hablamos de los espectáculos en los que Anabel Dueñas ha portado piezas icónicas de la artista, tal y como demuestran las imágenes que te mostramos a continuación.

Bata de cola blanca de plumas, una pieza tipo mantón de manila o un vestido color negro con lunares blancos son solo parte de los vestidos que en su día mostró Rocío Jurado en sus conciertos, siendo estos los que hemos podido ver en espectáculos de Anabel Dueñas. La joven andaluza es quien canta en las obras que produce Rociito como, por ejemplo, ‘Punto de partida’, donde hemos podido verla en su mejor versión. Ahora parte de sus espectáculos vuelven a primera línea mediática gracias a estas piezas de la que tanto se habla en este momento en redes sociales.

El container número 18 sirvió para que Jorge Javier Vázquez hiciera gala de su humor y volviera a demostrar que tiene gran sentido del espectáculo. Tanto que él mismo vistió una de las batas más especiales de la cantante, un instante que se convirtió en viral horas después en la pequeña pantalla. «Ay mira, este traje es de los primeros, que Hilario seguro que se acuerda, de cuando ella llegó a Madrid. Esto es una joya. Este me lo voy a poner. Para la próxima feria me lo coloco», dijo Rocío Carrasco. No tiene ninguna intención de repartir los recuerdos de su madre, ni tampoco sabe el uso que le dará a cada una de las cosas que ella guarda 15 años después de la muerte de su madre. «Bueno, ya veremos. No sé lo que voy a hacer con todo, pero buen uso le voy a dar», añadió.

No fue la única prenda de ropa que enseñó con gran expectación. La hija de Rocío Jurado fue testigo en el plató del segundo vestido de novia que hizo el diseñador, Carlos Arturo Zapata, para el día de su boda, una pieza que viajó desde Colombia hasta Madrid. No obstante, nunca se lo puso, por lo que este diseño era una sorpresa para los fans de una de las cantantes más famosas de nuestro país. «Ella siempre quería una segunda opción. Este es el que no se puso, pero se pensó por si hacía mucho frío. Tiene su energía. Es una reliquia enorme», dijo el modisto, dejando boquiabierta a su propia hija.