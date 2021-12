No corren buenos tiempos para Chelo García Cortés. O eso es lo que ha querido hacerle entender el programa de Telecinco. A pesar de que este viernes 3 de diciembre es su 70 cumpleaños, una noticia, que han compartido desde el programa de ‘Sálvame‘, ha empeñado su gran día. Durante los últimos meses, mucho se ha hablado de sus problemas económicos e incluso la colaboradora de televisión, harta, ha pedido que se deje de hablar de sus problemas con la Agencia Tributaria. Ahora, el programa se inventa nuevas informaciones del programa en el que trabaja ha amargado el día en el que sopla 70 años. Y es que la nueva Ley de Costas, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 15 de noviembre, va a obligar a la colaboradora a abandonar su casa en Castelldefels. Una broma muy pesada que no ha sentado nada bien a la colaboradora.

Chelo García Cortés tendría que abandonar su casa antes de seis meses

Chelo García Cortés, tras conocer esta información, ha asegurado que desconoce esta información y que no tiene ningún problema. Según el programa, durante estos días ha tenido que recibir un Burofax notificando que tendría que abandonar su propiedad antes de 6 meses y que le indemnizaría entre 100.000 y 120.000 euros, además de que le pueden poner un alquiler social si lo necesita en un apartamento en torno a los 40 metros. Debido a que este alquiler social no es de gran tamaño, desde el Ayuntamiento también le proporcionarían un sitio de acogida para sus mascotas.

Según esta supuesta nueva Ley, la casa de Chelo tendría que ser demolida, ya que se encuentra en una zona protegida debido a su cercanía al mar. La colaboradora de televisión ha contactado en directo con el programa, ya que Kike Calleja, ha sido el encargado de acercarse a la casa de ella para felicitarla y darle la mala noticia. A pesar de que en un principio se ha mostrado muy enfadada y ha desmentido de manera tajante la información de su compañero, después ha querido hablar con Paz Padilla y los colaboradores que se encontraban en plató.

Chelo García Cortés no se ha creído la información que le han proporcionado

«Como esto es Sálvame me lo voy a tomar de risa. Yo como comprenderás voy a pasar el día de mi cumpleaños feliz, como lo estoy. Y pasándolo y ya está», ha comenzado diciendo. A pesar de los compañeros, que han intentado sacarle más información, no ha querido revelar nada sobre esta nueva modificación de la Ley de Costas que pondría en peligro su vivienda: «Estoy paseando a mi perrito. No tengo que hablar con nadie y que gracias por el regalo que me habéis hecho«, ha dicho de manera irónica. «Queridos compañeros. He pasado un día maravilloso, en mi casa, con mi pareja y mi perrita. Y eso es lo que me queda», ha continuado diciendo. Viendo que Chelo estaba enfadándose, Paz Padilla ha querido revelarle que era una broma que le han gastado por su 70 cumpleaños.

Los verdaderos regalos que le ha dado ‘Sálvame’

Tras esta broma pesada, sí que le han entregado diferentes regalos. Lo primero ha sido un vídeo con los mejores momentos de la colaboradora de televisión y después, Kike le tenía preparado un enorme ramo de flores con una tarjeta de felicitación que ponía lo siguiente: «Felices 70, te queremos muchísimo compañera». Además, todavía quedaba más: Paz Padilla también ha anunciado que le iban a dar un mes de estilismo gratis para ‘Sálvame’.