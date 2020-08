Sara Carbonero ha viajado con sus amigas para intentar superar la pérdida de su abuelo, quien ha muerto estos días, según ha revelado ella misma.

Sara Carbonero no vive su mejor momento. La periodista hace algunos días reveló el fuerte varapalo al que estaba haciendo frente, la pérdida de su abuelo, y lo hizo junto a una imagen en la que aparecía este junto a la que era su mujer: «Por fin, juntos». Sus palabras provocaron que todo sus seguidores se volcaran en ella y han sido días después cuando la esposa de Iker Casillas ha compartido algunas imágenes con las que ha dejado claro cuál esta siendo el plan perfecto para desconectar con parte de su círculo más cercano. La presentadora se ha decantado por El Algarve, un rincón de Portugal en el que ha podido disfrutar de grandes acantilados y hermosos paisajes junto a lo que ella llama sus sirenas.

Sus amigas se han convertido en su mejor refugio. Una piscina, una sencilla casa, algunas palmeras y una mesa de pin pon fueron los ingredientes perfectos para que Sara Carbonero despejara la mente y pudiera evadirse después de tener que despedirse de su abuelo para siempre. Este lugar tiene gran significado para ella, pues lo ha visitado en determinados momentos de su vida que para ella eran trascendentales como con su pareja o con su hijo mayor y es que ya dicen que hay que volver a los lugares que un día nos hicieron felices.

Allí estuvo con Ana Carolina Teixeira y Filipa Cardoso, también junto a sus pequeños, lo que hizo que este día no fuera solamente para ellas sino también para sus hijos, los cuales dieron el toque familiar a sus días de asueto. Vídeos o artísticas imágenes que han servido como resumen a unos días que no olvidará jamás. Aunque se desconoce cuándo iniciarán Iker y Sara Carbonero su nueva etapa en Madrid, lo cierto es los seguidores de ambos se preguntan cómo será el retorno de ambos a España. Ya llevan algunos años fuera desde que Casillas fichara por el Oporto, sin embargo, nuevos derroteros profesionales le traen de nuevo al país natal del matrimonio, lo que supone que dejan atrás su etapa en Oporto.

Después de varios años en el país vecino comienza un nuevo momento para ellos, quién sabe si también con cambios para Sara Carbonero en la televisión de España o bien con otros proyectos que le hagan volver a la rueda de la profesión. «Me encanta vivir en Oporto. Llevo cinco años aquí y estoy completamente enamorada de esta ciudad y de su gente. No será definitivo y sé que, cuando llegue el momento de regresar, lo afrontaré con muchísimas ganas e ilusión», puntualizó en el pasado. Parece que ya ha llegado el momento de volver con los suyos, algo que, a buen seguro, les hará mucha ilusión tanto al exguardameta como a Sara.

Si bien los últimos meses no han sido en absoluto fáciles para Sara y su familia, ahora tiene la plena intención de vivir el momento y no anclarse ni en el futuro ni tampoco en el pasado. El cáncer que ella sufrió o el infarto de miocardio de Iker Casillas les obligó a parar y a centrarse en su salud, sin embargo, ese tiempo ya pasó y ahora la pareja está en un punto que nada tiene que ver con lo que vivieron hace algún tiempo. «La vida me ha recordado que no se puede controlar todo y que hay que vivir el presente intensamente», dijo Sara como enseñanza a todo lo vivido en lo que se refiere a problemas de salud.

Quien ha estado en todo momento a su lado ha sido su hermana Irene, que no se ha separado de ella y que le ha demostrado que es uno de sus mejores apoyos. En especial, cuando la necesitaba más que nunca. Lo hizo público en el último cumpleaños de esta con el fin de que todo mundo conociera lo importante que era ella para su hermana. «Me ha costado un mundo encontrar una foto porque nunca quieres salir en ellas, pero hoy la ocasión lo merecía», comenzó diciendo.



«La vida nos hizo invertir los papeles y que tuvieras que cuidarme tú a mi, a nosotros, siendo la hermana pequeña. Una prueba que no te tocaba vivir pero que te ha hecho todavía más grande. Cuánto has crecido de golpe. Este último año hemos compartido ratos de todos los colores y salvo dos veces contadas nunca has perdido la sonrisa de la cara, esos ojos que brillan más que ningunos y se ríen aunque por dentro estés rota. Una de las cosas más difíciles, cuando llegan situaciones que lo descolocan todo y te rompen los esquemas, es entender y aceptar que la vida a veces no tiene lógica, que el destino se equivoca y que aunque tendría que ser yo la que te protegiera y velara por ti, ha sido todo lo contrario», escribió Sara Carbonero en un post que fue muy aplaudido por sus seguidores.