«Para mí es una decisión brutal, casi imperdonable, muy dolorosa por lo que puede tener detrás», ha asegurado la periodista.

La meditada decisión de Don Juan Carlos de marcharse de España después de estar en el punto de mira a raíz de las informaciones que han salido a la luz sobre acontecimientos relacionados con su vida privada. Una histórica iniciativa que ha sido respetada por el rey Felipe VI y el Gobierno de nuestro país.

Su marcha ha dado la vuelta al mundo y numerosos medios se han hecho eco de esta salida que ha puesto a la monarquía en el punto de mira. La sociedad se ha lanzado a valorar esta decisión y se cuestioban, tras leer el comunicado de Casa Real cuál era el paradero del emérito. Varios rostros conocidos también opinaban sobre el asunto que no para de acaparar titulares. Entre ellos, Mercedes Milá. La que fuera presentadora de ‘Gran Hermano’ ha confesado estar a caballo entre un sentimiento monárquico y repúblicano y recuerda al padre del rey Juan Carlos y qué pensaría este si fuera consciente de todo lo que ha hecho su hijo.

«Para mí el Rey siempre fue Don Juan III. Mi padre, profundamente monárquico, así lo consideraba y nunca aceptó la monarquía de su hijo traída por el general Franco. Solo consideró a Juan Carlos de Borbón Rey de España cuando su padre, el Conde de Barcelona, le cedió sus derechos históricos y así, aquel Príncipe de España del franquismo, pasó a serlo de Asturias y pudo reinar con todas las consecuencias.

Yo no soy monárquica. Entre monárquica y republicana, me siento republicana pero no dejo de llevar en mi ADN una fidelidad de muchas generaciones a esa forma de estado. Aunque mirando con detenimiento esta foto que os pongo hoy, me causa dolor que su hijo, el que fue nuestro Rey Juan Carlos, haya terminado, momentáneamente, viviendo fuera de nuestro país, de su país«, comienza a explicar Mercedes Milá junto a una imagen del padre emérito.

Tras esto, la periodista se pregunta: «¿Qué puede hacer que un ser humano que tiene su vida resuelta, que ha servido a su patria en todas las facetas posibles, que la defendió del golpe de estado que podía haber acabado con nuestra democracia tan difícilmente conseguida, qué puede hacer que el dinero y el sexo le hagan perder el sentido de su existencia y acabe convirtiéndose en otro ser que defrauda a todo su país?».

La marcha de Don Juan Carlos, una decisión dolorosa

Mercedes Milá ha ido un paso más allá y ha hecho mención a las diferentes causas por las que finalmente el rey Juan Carlos habría tomado esta determinación. A principios de junio, se daba a conocer que la Fiscalía del Tribunal Supremo asumía la investigación sobre la construcción del AVE entre las ciudades de Medina y La Meca, en la cual está involucrada el monarca y que ya estaba siendo investigado en Suiza por un presunto caso de cohecho por unas comisiones ilegales que podrían haberse pagado por la adjudicación a un consorcio de empresas españolas en el contrato del AVE saudí.

«No sabemos qué dirán los jueces y los fiscales pero sí sabemos que el Rey Emérito (nombre desagradable donde los haya) ha decidido abandonar a su hijo, a su familia y vivir lejos de España. Para mí es una decisión brutal, casi imperdonable, muy dolorosa por lo que puede tener detrás. Y digo imperdonable porque era nuestro Jefe de Estado, la autoridad que todos habíamos decidido acatar, el ciudadano bien pagado, querido y respetado. Los españoles no lo merecíamos, no tiene derecho», expresa Mercedes Milá.

Tras esto, la presentadora imagina en qué estado se encuentran Felipe y Letizia y reconoce que deben estar pasando por un momento difícil. A pesar de esto, la de ‘Scott & Milá’ agradece su labor y la actitud que han tenido en todo este tiempo, así como su valor y la «defensa de la honradez por encima de los sentimientos de compasión que un hijo pueda tener por su padre».

Finalmente, Mercedes Milá comparte una antigua imagen en la que podemos ver a un jovencísimo Juan Carlos sosteniendo en sus brazos a un pequeño Felipe: «No me digáis que no es increíble la vida inesperada que muestra la segunda fotografía. Para mí esta imagen es profundamente dolorosa. A este padre se le tiene que caer la cara de vergüenza«.