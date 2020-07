Isabel Gemio ha compartido una reflexión en la que se cuestiona muchos temas tras la pandemia. La presentadora no se encuentra en su mejor momento

Desde que comenzara la pandemia a consecuencia del coronavirus, Isabel Gemio ha mostrado su preocupación respecto al tema. Ahora, la comunicadora se hace un sinfín de cuestiones para las que no tiene respuestas después de haber vivido una de las etapas más difíciles a las que se ha enfrentado el país. Gemio ha hecho una negativa reflexión con una imagen de un bonito recuerdo, cuando se encontraba disfrutando de la Costa Brava el pasado año, su lugar favorito para veranear todos los años. «Si no fuera porque tiene fecha me parecería increíble que solo haya pasado un año de esta foto en @calelladp. La vida de antes la veo muy lejana, Como si llevara confinada más tiempo», comienza diciendo.

Isabel Gemio se hace un sinfín de preguntas sin respuestas

En dicha publicación, que ha acaparado la atención y en la que sus seguidores se han mostrado preocupados, ha querido decir lo que más echa de menos: «añoro mis paseos matutinos por el camino de ronda, subir y bajar peldaños de piedra, meditar en una cala vacía y húmeda. Darme el primer baño de la mañana como en un ritual de silencio bautismal», ha continuado diciendo en su reflexión más amarga antes de dar paso a un sinfín de preguntas para las que no tiene respuestas.

«¿Por qué nos han robado tantas cosas que hacían nuestra vida más plena e interesante? ¿Cuándo volverán? ¿Por qué esta sensación de tiempo perdido? ¿Por qué la tristeza se nos cuela en el alma sin darnos cuenta ? Por qué algunos días parecen noches oscuras? ¿Por qué tanto tiempo muerto? ¿Por qué a veces no entendemos nada? ¿Por qué algunos días la Alegría se va de casa? ¿Por qué tantas cosas?», han sido las preguntas que se ha hecho Isabel Gemio en su última publicación. Y añade: «Uff !! Por qué tantas preguntas, así de buena mañana».

El bonito recuerdo de la comunicadora

«Menos mal que la foto me lleva a mi Mar querido de la @costabrava. Os dejo una frase de Marco Aurelio, al que siempre vuelvo cuando me acechan la melancolía y las dudas: “Amóldate a las cosas que te han tocado en suerte, y a las personas que te han tocado para vivir, ámalas pero de verdad.” Feliz Lunes. #tambienestopasara #elmarsiempreespera», ha sentenciado en la mencionada publicación que ha compartido a través de su cuenta de Instagram.

Como no podía ser de otra manera, esta publicación ha preocupado a los seguidores de la presentadora. «Este virus nos ha robado dos años de vivir, sobretodo a los que cumplimos más de sesenta años, saludos Isabel», «Que razón tienes Isabel…. me siento identificada con tus palabras … 💙💙» o «Si mucha razon en todo lo que escribes. Tambien comparto con tigo la sabiduria de Marcos Aurelio.Es mejor adaptarnos a lo que vivimos, algunas cosas no podemos cambiarlas. Buena profesional», han sido algunas de la respuestas que ha recibido.