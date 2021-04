La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha compartido una reflexión justo cuando ha saltado la noticia de que su padre ha visitado Madrid y no ha quedado con ella para verla tras su mayoría de edad.

Julia Janeiro lleva siendo protagonista de la actualidad desde que cumpliera la mayoría de edad. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario está viendo cómo es perseguida por reporteros en su día a día. Aún así, ella está siendo fiel a su idea de no hablar y está tratando de convivir con los medios. De hecho, no deja de salir y entrar de casa, cumpliendo así con las compromisos que tiene en día a día.

Hace apenas unas horas, Julia Janeiro compartía una imagen de ella misma junto a una reflexión que ha llamado mucho la atención de sus seguidores. Este pasado fin de semana, su padre viajaba a Madrid por trabajo, pero a diferencia de lo que muchos podían pensar, Jesulín de Ubrique decidía no reencontrarse con su hija, que hace apenas unos días celebraba su mayoría de edad sin la presencia de sus padres.

El torero es uno de los fichajes estrella de la segunda edición del concurso ‘El Desafío’. Este es el principal motivo de su viaje a la capital, cumplir con la grabación del programa de Antena 3 que está presentado por Roberto Leal. Se dejaba ver junto a sus compañeros entrando en los estudios con ropa deportiva y la obligatoria mascarilla. Sin embargo, las estrictas medidas que ha marcado la productora para evitar contagios harán que no pueda encontrarse con su hija.

Esta decisión ha sido muy criticada por todos, ya que la mayoría no entiende el motivo que le ha llevado a no reunirse con ella. Julia Janeiro aprovechaba la ocasión para compartir una reflexión: «Become more aware of what is really worth your energy» [«Sé más consciente de lo que realmente vale tu energía»].

La reflexión de Julia Janeiro tras no ver a su padre en Madrid

Parece que Julia Janeiro entiende las circunstancias de la situación. Pero para otros no es comprensible que después de haber celebrado la mayoría de edad sin la presencia de sus padres, ahora Jesulín no haya hecho lo posible por reunirse con ella. La joven vive desde hace un tiempo en Getafe, Madrid, junto a su novio, Brayan Mejía, que está siendo su apoyo más incondicional en estos momentos de revuelo mediático.

Para Belén Esteban, el comportamiento de Jesulín de Ubrique de no reunirse con su hija se trata de una situación habitual en su expareja, que ha hecho lo mismo con su hija Andrea: según ha recordado, ya que en el pasado ha visitado Madrid por trabajo, pero no la ha visto. “Ha ido a comer a restaurantes donde voy yo”, ha comentado. No quería decir nada de Julia porque «le tengo respeto», pero no le resultó imposible pasar por alto el hecho de que el matador no se haya encontrado con ninguna de sus dos hijas. “La parte que a mí me toca está acostumbrada, pero no pasa absolutamente nada, cada uno en la vida tiene lo que se merece”.

Su futuro como ‘influencer’

En tan solo unos pocos días, la joven se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la crónica social y apunta manera para seguir dando que hablar. Y es que ha visto cómo su séquito de seguidores en redes se multiplicaba de forma inmediata. Actualmente cuenta con la nada desdeñable cifra de 175.000 seguidores. Motivo por el que puede ser un reclamo para diversas firmas que ven en ella a una ‘influencer’ en potencia para promocionar sus productos.

La hija de Jesulín de Ubrique ha tomado, además, una importante determinación poco después de que se convirtiera en noticia. Durante el día de su cumpleaños se dejaba ver un poco abrumada tras ser rodeada por un gran numero de cámaras. Poco después, decidía desactivar los comentarios en sus publicaciones en redes. Lo que significa que nadie tiene la opción de escribir mensajes públicamente, una táctica con la que evita enfrentarse a los posibles detractores que vayan en su contra.