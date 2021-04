El hijo de Isabel Pantoja ha recibido una placa reconocimiento con el nombre de su programa, ‘En casa con Kiko’, que reconoce el gran éxito que está teniendo.

Kiko Rivera no puede estar más feliz y orgulloso del giro radical que ha dado su vida profesional. Después de anunciar que iba a dejar de hablar de su madre, Isabel Pantoja, en los platós de televisión por estar causándole problemas con su matrimonio con Irene Rosales y en su físico, el dj tomó la decisión de centrarse en su música. Pero de repente llegaron otras oportunidades profesionales que por supuesto, no ha podido rechazar.

Hace unos meses, le ofrecían la posibilidad de hacer un programa a través de su canal de Twitch, una plataforma que ya usaba él en su día a día. El dj empezó a recibir la visita virtual de algunos rostros conocidos y poco a poco fue recibiendo a otros muchos. En su programa ha podido ya entrevistar a personajes del mundo de Telecinco, como Belén Esteban, Kiko Matamoros, María Patiño o Jorge Javier Vázquez.

Pero no solo ha recibido la visita de personas relacionadas con ‘Sálvame’. Su éxito le ha abierto camino a «meter en su casa» a otros rostros conocidos como a Bertín Osborne, la actriz Lolita Flores, a Toñi Moreno o a Xavier Deltell. Y todos los programas han conseguido numerosas visualizaciones, lo que le ha llevado a recibir un reconocimiento en forma de placa con el nombre de su programa.

Kiko Rivera está disfrutando de un éxito rotundo con su programa

Junto a este regalazo que reconoce la labor que está haciendo en el mundo virtual, Kiko escribía su agradecimiento: «Todo esfuerzo tiene su recompensa! Y la verdad es que no puedo estar más agradecido por acoger tan maravillosamente bien mi proyecto. Gracias gracias y mil millones gracias», ha escrito feliz y orgulloso con el éxito que está teniendo este programa en la red.

Este reconocimiento llega apenas unos días después de que el dj asegurara que va a dar el paso junto a su mujer de mudarse de casa. El matrimonio junto a sus dos hijas, Ana y Carlota, están pensando en trasladarse de su casa de Castilleja de la Cuesta donde viven desde hace un tiempo a un nuevo hogar. A pesar de que la pareja no ha revelado los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, el propio hijo de Isabel Pantoja confirmó que estaban buscando nueva casa pero «poco a poco», decía con cautela. «Ahí andamos, ahí andamos», respondía Kiko cuando se le pregunta por su intención de marcharse de casa. Además, al preguntarle si se sienten inseguros viviendo en su actual domicilio ha comentado lo siguiente: «Bueno Hay momentos de la vida que uno tiene que cambiar Pero bueno, con tranquilidad ¿eh? Poco a poco, poco a poco».

Irene Rosales denunció recibir cartas amenazadoras en su casa

En marzo de este año, Irene Rosales denunció públicamente que recibía cartas con amenazas en su casa que asegura que se acerca ya al «acoso». Lo hacía a través de su perfil de Instagram: «Os dije que denunciarais una cuenta porque recibo insultos, de vez en cuando me nombran a mis padres y ahí es cuando no puedo más, pero lo que nunca os he contado es que recibo en casa cartas, como tres o cuatro cartas a la semana, de gente desconocida donde lo más bonito es que somos unas malas personas. Imaginaros todo lo demás», comenzó diciendo Irene Rosales visiblemente enfadada por la situación que tiene que estar viviendo en su propia casa.

Una situación insostenible porque «ya roza un poco el acoso«, contó. la colaboradora de ‘Viva la vida’. «Yo creo que esto ya no es nada normal», aseguró. «Muchos me estáis diciendo que denuncie, pero no puedo denunciarlo porque la mayoría de las veces viene sin nombre. Tan solo pone el nombre de mi marido o mi nombre y nuestra dirección y ya está«, confesó.