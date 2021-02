Hace unos días Ana Obregón salió de su retiro para volver a sus labores profesionales. A pesar de esa fuerza, la actriz sigue repleta de tristeza y dolor

Hace ya más de ocho meses que Álex Lequio falleció tras una larga lucha contra el cáncer dejando a sus padres, Ana Obregón y Alessandro Lequio, sumidos en la tristeza. Han sido muchos meses donde la actriz ha estado encerrada en casa sin querer salir. De hecho, tan solo ha hecho algunas excepciones desde entonces, como el día que fue a las Campanadas. Hace tan solo unos días, Ana volvió a salir de ese encierro para anunciar su regreso al trabajo como imagen de la firma de cosmética con la que lleva colaborando una larga temporada. A pesar de intentar retomar, en la medida de lo posible, su vida, no puede evitar que la melancolía y el dolor se apodere de ella.

Aunque poco a poco va recuperándose del duro golpe que le podía haber deparado la vida, el camino hasta conseguirlo no está siendo nada fácil. «Mi Guerrero de Luz, si puedo ver las estrellas es que no estás tan lejos«, escribía hace escasas horas junto a una fotografía en la que aparecía completamente vestida de negro. No pasa ni un día en el que Ana Obregón no tenga en su mente el recuerdo de su hijo, Álex Lequio. Sobre todo en los momentos en los que intenta salir de su encierro para comenzar su nueva vida.

Ana Obregón sigue sumida en la tristeza a pesar de su vuelta al trabajo

El 31 de diciembre, Ana Obregón demostró su valentía dando las Campanadas en La 1 junto a Anne Igartiburu. La presentadora quiso despedir el peor año de su vida acompañando a todos los españoles, que desde su casa también dirían adiós al año de la pandemia que ha arrebatado miles de vidas. Tan solo unas semanas después de este insuperable acto de valentía, Ana revelaba una de las mejores noticias: su vuelta al trabajo.

Hace escasos días, la presentadora volvía a salir de su encierro para acudir a una sesión de fotos para la firma de cosmética con la que lleva trabajando desde hace unos años. «Hoy salgo de mi retiro. Shooting», escribía Ana Obregón junto a un vídeo en el que aparecía la actriz desde el set de la sesión de fotos.

La presentadora anunció que destinaría parte de estos beneficios a la asociación de Aless

Ella misma desveló hace unas semanas que parte de los beneficios que se saquen con esta firma irán destinados a la Fundación Aless Lequio que está creando. «A partir de ahora donaré parte de los beneficios de mi colaboración con @lacabine.es a la Fundación Aless Lequio que estoy creando. El dinero de la fundación ira totalmente destinado a la investigación del cáncer. En España mueren cada día 300 personas de cáncer (…) Seguiré colaborando con @lacabine porque sus ampollas son maravillosas, accesibles y en mi caso que no me cuido nada y me da pereza ir a ningún sitio de estética obran el milagro en casa. De esa forma cuando compréis una ampolla aportaréis también vuestro granito de arena a la investigación (…) Y de esa forma podré seguir con tu legado Mi Aless», escribía a principios del mes de enero.