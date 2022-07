La presencia de Gema Aldón en el ‘Deluxe‘ ha supuesto un antes y un después para la familia Ortega Cano. Aunque al principio se mostró muy cautelosa, la hija de Ana María Aldón dio la cara por su madre y desveló el mensaje que le mandó a Gloria Camila Ortega para defender a la diseñadora. Horas después de su reveladora entrevista, la hija de la mujer de José Ortega Cano ponía rumbo a su hogar. No sin antes mandarle un recadito a toda la familia del diestro.

Horas después de sentarse en el ‘Deluxe’, Gema Aldón salía este mediodía del hotel en el que se ha hospedado en Madrid para volver a su casa y estar con los suyos. Pero antes de regresar a su tierra, la hija de Ana María Aldón ha aprovechado la ocasión para mandarle un nuevo recado a todos los miembros de la familia de José Ortega Cano. A la joven ya no le calla nadie, ha dejado claro que aún tiene mucho que contar y que no le dan miedo las posibles demandas que interpongan contra ella. Vea el vídeo para conocer de primera mano las primeras palabras de Gema Aldón tras romper su silencio en el programa de Telecinco.

Lo que está claro es que las declaraciones de Gema Aldón no van a caer en saco roto y en las próximas horas se producirán las primeras reacciones. Aunque nunca le prohibió que se sentara para hablar, lo cierto es que Ana María Aldón está con una profunda pena a raíz de los últimos acontecimientos de su vida. Así lo explicaba en sus redes sociales a través de una profunda reflexión de un escritor que ha hecho suya. «Hay un tipo de tristeza que no te hace llorar, es como una pena que te vacía por dentro y te deja pensando en todo y en anda a la vez, como si ya no fueras tú, como si hubieran robado una parte de tu alma», se puede leer en la historia que ha compartido en sus redes sociales. Un mensaje que ha dejado preocupado a todos.

Esta misma tarde, Gloria Camila reaparece en televisión tras haber estado cerca de un mes sin aparecer en la pequeña pantalla. La hija de José Ortega Cano se convierte en una de las primeras invitadas de ‘Ya es verano’, el programa sustituto de ‘Viva la vida’. La joven reaccionará así a todas las polémicas que ha habido alrededor de su familia en las últimas semanas.

Gema Aldón llamó «cerda» a Gloria Camila Ortega

Durante su paso por el ‘Deluxe’, Gema Aldón ha revelado el mensaje que le mandó a Gloria Camila Ortega y que provocó que la hija del diestro la bloquease de WhatsApp. «Ni a mí, ni a mi madre, ni mucho menos a mi hermano le hace falta ser de tu familia de mierda que lo único que hace es vender a los demás. No te paso más ni una. Ya no te metes más con nadie de mi familia y mucho menos con mi madre que lo único que ha hecho durante estos diez años ha sido ayudarte en todo hasta haciéndote ropa para tu mierda de carrera. Ya no te paso ni una más. La próxima vez que abras tu sucia boca para dejar mal a mi madre yo misma me voy a encargar de cerrártela», reza el texto.