La opinión de Mila Ximénez sobre Rocío Carrasco y Antonio David Flores era una incógnita, sin embargo, Jorge Javier Vázquez ha resuelto la duda.

Tras el fallecimiento de Mila Ximénez fueron muchos los que se preguntaron su verdadera opinión sobre el drama de Rocío Carrasco. Esta pregunta llegó cuando Antonio David Flores apareció en su tanatorio, ya que estaba desolado. El malagueño hizo mención en público a la última conversación que ellos mantuvieron, pues según él mismo, esta charla le dio fuerzas para continuar. «Siempre a mi lado, siempre conmigo, ¡cómo te voy a echar en falta amiga!. Guardaré en lo más profundo de mi corazón, nuestra última conversación. Me da fuerza cada día», dijo después de su muerte. Ahora ha sido Jorge Javier Vázquez quien ha desvelado cuál era el pensamiento de Mila una vez vista la docuserie, una confesión que ha hecho ante la atenta mirada de Rociito. «Estuve con Mila un mes antes de que se fuera, y charlamos de muchas cosas, una de ellas fue la docuserie y yo tengo las palabras textuales que me dijo», ha comenzado diciendo el presentador.

Después de recordar lo tajante que era Mila en sus posiciones, el presentador ha consultado con sus directores si podía hacer pública su opinión y una vez estos le han dado luz verde, se ha sincerado con el público. «Mila estaba convocada para venir al primer programa de ‘Rocio: contar la verdad para seguir viva’, pero el sábado no se encontraba con fuerzas y el lunes Alberto (director) habló con ella y le dijo que se sentía una mujer utilizada y engañada y que tenía muy claro cual era a partir de ahora su posición en esta historia», ha comentado Jorge Javier Vázquez. No obstante, esta revelación no se quedaba ahí, sino que iba más allá, pues Mila siguió viendo la docuserie a medida que esta iba avanzando. Lo que iba descubriendo la dejó helada hasta tal punto que tenía cristalina su opinión. «Me dijo: ‘Con todo lo que yo he visto, Antonio David no es un maltratador, es un torturador'», ha comentado.

Sus declaraciones han dejado estupefacta a Rocío Carrasco, que, sin dudarlo, ha relatado el cariño que sentía hacia la ya desaparecida Mila. «A Mila le tengo mucho cariño. Ha sido una mujer que conocí cuando era muy pequeña y la conocí mucho porque el que era su marido era íntimo amigo de mis padres y ella era muy amiga de mis padres. Y siempre le tuve un cariño especial y ella me lo tuvo a mi», ha asegurado la hija de Rocío Jurado. De hecho, instantes después ha sido Jorge Javier quien ha dicho que Antonio David jamás se interesó por su salud cuando enfermó de cáncer, una enfermedad que no pudo superar y de la que terminó falleciendo hace algunos días.

No obstante, la familia de Antonio David tiene la misma versión que el malagueño. Se han mostrado agradecidos a Mila por el apoyo que le ha brindado antes y después de ser despedido, dos versiones completamente contradictorias.